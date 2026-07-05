德国「另类选择党」举行年度党大会 2万人封路抗议阻开会

德国「另类选择党」（AfD）4、5日在中部图林根（Thuringia）邦首府艾福特（Erfurt）举行年度党代表大会。约2万人涌入该市，封锁主要道路并干扰大众运输，试图阻止该党开会，但大部分党代表成功抵达会场，党代表大会准时召开。

目前AfD在全国民调中领先、甚至有机会在稍后的地方选举中，取得邦执政权。有鉴于过去的纳粹黑历史，德国人自认有责任对抗极右翼政治，AfD的快速崛起令许多德国人感到不安。

在「抵抗联盟」（Resistance）的带领下，抗议人士封锁进入艾福特市区的主要通道，并在市中心静坐以阻挠交通。示威活动大致平和，抗议人士仅与警方发生小规模冲突。

19岁示威者克鲁格（Lene Krug）说：「AfD是一个散播仇恨的反民主的政党。」另1名叫艾拉（Ella）、在艾福特1座广场上阻挠轻轨运行的抗议者则说，「1933年到1945年的（纳粹德国）历史绝不能重演⋯⋯民主政党必须了解到，一定要查禁（AfD）。」

纳粹党曾在1926年7月3到4日在同样位于图林根邦、距离艾福特仅大约半小时车程的威玛（Weimar）召开党代表大会。AfD在威玛会议100周年之际，在附近召开党大会，被指是蓄意挑衅，但AfD否认。