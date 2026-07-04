美国建国250周年｜特朗普收400颗钻石巨型金戒 安特卫普业界感谢砍关税

美国建国250周年，驻比利时大使怀特（Bill White）本周在布鲁塞尔一场庆祝活动上，代表安特卫普（Antwerp）钻石业界，将一枚镶满宝石、状似手表的金戒指，送给美国总统特朗普。

这枚18K金戒指镶嵌了321颗钻石、56颗蓝宝石、13颗祖母绿与6颗红宝石，戒面图案繁复，是比利时钻石商为感谢特朗普砍关税而送的礼物，戒指市值最高达3.5万美元（约27.5万港元）。

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安特卫普钻石业界「400钻」巨型金戒赠特朗普。 美联社

美联社描述，其中几十颗钻石在星条旗旁拼出两个巨大的字母「T」，以及「1776」和「2026」的字样。另有数十颗钻石环绕著数字「45」和「47」，构成超人标志的形状，象征特朗普是美国第45任与第47任总统的身分。一只镶满钻石的雄鹰，手持红宝石盾牌，爪握祖母绿橄榄枝，下方是闪耀的「250」字样，上方则是锕刻在18K金上的「美国建国250周年」字样。

特朗普透过预先录制的影片致辞说：「非常感谢安特卫普的朋友们赠送的这枚精美的『自由250』戒指。」

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安特惠普去年因贸易战受挫

赠送这枚戒指的背后，藏著一段国际经贸的角力故事。安特卫普是全球钻石贸易的中心枢纽，过去一年因特朗普发起的全面贸易战而举步维艰。

去年9月，安特卫普世界钻石中心（AWDC）宣布成功促使美方，对安特卫普出口的抛光钻石实施零关税，该地区每年对美出口额逾20亿美元。

戒指由安特卫普高级珠宝商戈特利布（David Gotlib）打造，他们设计的袖扣单价可高达1.7万美元（约13万港元）。