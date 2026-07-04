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墨西哥女记者被人从家中掳走溶尸 4警涉协助犯罪集团被捕

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更新时间：21:28 2026-07-04 HKT
发布时间：21:28 2026-07-04 HKT

墨西哥当局周五表示，在东部韦拉克鲁斯州一处地点发现遗骸，证实属于上月初被绑架的记者古兹曼（Roxana Guzman）。墨西哥是世界上对记者而言最危险的国家之一，当局至今就古兹曼案拘捕8人，包括4名市政警察。

路透社报道，古兹曼（Roxana Guzman）是犯罪新闻网站「东南资讯脉动」（Pulso Informativo del Sureste）的负责人。6月2日，数名蒙面男子持枪闯入其位于韦拉克鲁斯州（Veracruz）南部城市南吉塔（Nanchital）的住家将她掳走，相关监视器影像在网上广泛流传。

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当地媒体报道，疑凶杀害古兹曼后，曾试图将她的遗体放入装满燃料的桶中溶解。当局在现场寻获部分骸骨，检方发声明称，经法医鉴定，寻获的遗骸属于古兹曼。

当局已先后拘捕8名涉案人员，包括东南伊索阿特兰（Ixhuatlan del Sureste）4名警察，该镇位于韦拉克鲁斯市以南约300公里处。检察官指这些警察涉嫌向犯罪集团提供资源、食物和后勤支援。

人权组织「第十九条」（Article 19）表示，自总统辛鲍姆于2024年10月就职以来，已有10名记者遇害。

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