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全球最大纸飞机｜翼展20米真飞机一样大 成功滑翔59米破世界纪录

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更新时间：19:27 2026-07-04 HKT
发布时间：19:27 2026-07-04 HKT

很多人都会折纸飞机，但如果纸飞机大到像真正的飞机那么大，它还能飞起来吗？意大利比萨大学(University of Pisa)一班学生运用工程技术，成功打造出全球最大纸飞机，并成功飞行，获健力士世界纪录认证。

真飞机大小 仅重28.5公斤

这架名为「伊卡洛斯」（Icarus）的巨型纸飞机全长7米、翼展20米，重28.5公斤，是世界最大纸飞机，而且它真的飞得起，在人工抛射后滑翔59米，打破了新德国布伦瑞克理工大学自2013年起保持的纪录。

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全球最大纸飞机Icarus由意大利比萨大学学生制作。 Unipinews
全球最大纸飞机Icarus由意大利比萨大学学生制作。 Unipinews

这架飞机的材料很简单：只是纸张与胶水。但团队以真正飞机采用的工程概念来设计翼梁、翼肋、前缘、后缘与尾翼等结构，并透过反复模拟与测试，在重量、刚性、重心配置及空气动力学之间取得平衡，使这架巨型纸飞机有足够的飞行稳定性。

用工程概念设计 试验数月

团队使用了约300公斤的纸和60公斤的Vinavil Pro胶水，机体骨架采用每平方米120克的高强度纸张，外覆每平方米40克的薄纸，并制成蜂巢状夹层结构，尽量不增加重量而提高刚性。团队表示，他们的目标是不增加材料，透过重新设计材料排列方式，让飞机结构能承受更大的载荷。

全球最大纸飞机Icarus人工抛射后滑翔59米。 Unipinews
全球最大纸飞机Icarus人工抛射后滑翔59米。 Unipinews

比萨大学Unipinews引述团队成员说：「一切都源于课间一些纸飞机，几乎是开玩笑。我们当时还是学生，却坚信只要方法得当，一张纸也能变成真正的工程。」经过数月的学习、模拟、错误和反复尝试，他们终于打破一项保持了13年的世界纪录。

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