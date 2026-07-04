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日本研发全球最细胃镜 抛弃式设计提高胃癌筛检效率

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更新时间：17:16 2026-07-04 HKT
发布时间：17:16 2026-07-04 HKT

日本大阪大学衍生新创公司Endoluminal Solutions开发出一款专为胃癌筛检设计的抛弃式内视镜检查装置。插入人体的导管是当前「全球最细」，直径仅4.2毫米。该公司表示，希望可减轻受检者的身体负担，同时提升胃癌筛检的普及率，计划最快2028年申请制造及贩售许，目标2029年投入应用。

较幼的胃管可减少检查时的不适。 星岛资料图
较幼的胃管可减少检查时的不适。 星岛资料图

日媒引述该公司指出，目前市面上的内视镜导管直径大多超过5毫米，而正在开发的新型装置全球最细，直径仅4.2毫米。经测试，其影像画质、操作性能等各方面皆达到实用水准。

这套装置不仅导管，连同操作摄影机的手把也是即弃式采一次性使用设计，无需清洗消毒，可节省作业时间，预计每小时可完成3至5人的胃癌筛检，提高检查效率，有助推广大规模健康筛检。

日本厚生省建议50岁以上民众每2年接受一次胃癌筛检。 星岛资料图
日本厚生省建议50岁以上民众每2年接受一次胃癌筛检。 星岛资料图

Endoluminal Solutions创办人、大阪大学特任教授中岛清一表示，希望打造一款「任何人都能毫无抗拒接受检查」的内视镜，实现「没有人因胃癌而丧命的社会」。

在日本每年约有10.5万人确诊胃癌，约4万人因此死亡。日本厚生劳动省建议50岁以上民众每2年接受一次胃癌筛检，但2022年筛检率低于50%。

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