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7-11起诉NIKE 指Air Max 95配色抄袭标志性配色

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更新时间：21:40 2026-07-04 HKT
发布时间：21:40 2026-07-04 HKT

潮流界与零售界两大巨头惊爆商标侵权官司！跨国连锁便利店 7-Eleven（7-11）日前正式入禀美国德州达拉斯联邦法院，起诉运动品牌龙头Nike，指控其计划于7月11日（即7-11品牌创立纪念日「7-Eleven Day」）发售的一款Air Max 95运动鞋，恶意抄袭其标志性的「橙、绿、红」三色条纹设计，涉嫌蓄意误导消费者并侵犯版权。7-11要求法院紧急下令阻止发售，并对已分销的球鞋进行全面回收及索取金钱赔偿。

故意选「7-11 Day」发售被控恶意侵权

总部位于德州欧文（Irving）的7-11在诉状中指出，公司已使用该款经典的「橙、绿、红」三色条纹组合长达数十年，广泛应用于店舖招牌、广告及各类鞋服商品中，并拥有众多合法的商标注册。然而，Nike即将推出的一款 Air Max 95 运动鞋，却采用了极度相似的配色。更恶劣的是，Nike 刻意将发售日定于7月11日，当天正是7-11一年一度向顾客免费派发「思乐冰（Slurpees）」的促销庆生日，两者高度重合。

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NIKE Air Max 95新鞋配色被指侵权，遭7-11起诉。 X平台
NIKE Air Max 95新鞋配色被指侵权，遭7-11起诉。 X平台

7-11斥责Nike此举是「冷酷且恶意地无视7-11的权益」，意图借此蹭品牌知名度牟利，导致消费者误以为该鞋款是双方的官方联名或获得7-11的赞助。

7-11在官方声明中表示，为保护品牌免受未经授权的使用，公司不得不迅速采取果断法律行动。7-11 透露曾多次主动与Nike协商解决纠纷，但Nike拒不让步，坚称会如期于7月11日进行全球发售。目前，Nike尚未对此宗商标诉讼作出任何官方回应。

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