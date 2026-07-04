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南韩女警开警车救援反辗毙倒路妇人 称街灯太暗「真的没看到」

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更新时间：15:22 2026-07-04 HKT
发布时间：15:22 2026-07-04 HKT

南韩仁川周五凌晨发生一宗极具争议的警车辗毙民众案件，警方接报「有人躺在路上」，派一名20余岁年轻女警驾驶巡逻车赶往现场，警车却辗过倒在路中央的60余岁妇人，致其伤重身亡。目前这名女警已遭立案调查。

据韩联社报道，南韩仁川弥邹忽警察署通报，当地时间3日凌晨12时45分左右，警方接获热心民众报案，称弥邹忽区崇义的一处窄巷（巷弄）「有民众倒卧在路边」。

当地派出所随即派遣20余岁的A巡警与B警长同赴现场。巡逻车抵达该窄巷准备转弯时，A巡警疑似完全没有注意到前方状况，车轮直接压过躺在地上的6旬妇，结果送院宣告不治。

转弯死角落入盲点？

警方表示，事故现场是社区窄巷，路灯较暗，且刚好位于左转弯的死角路段。涉案的A女警在接受初步调查时供称：「当时现场太暗，真的没有看到地上躺着人。」她坦承驾驶过程中存在疏忽。

而B警长虽然同车，但因坐在副驾驶座，不承担驾驶时的安全注意义务，因此初步认定不属于惩处或处罚对象。」

警方表示：「目前正在调阅案发地点周边的监视器（CCTV）以及巡逻车的行车纪录器，借此厘清具体的事故原因与肇责比例，后续将评估是否对肇事女警申请拘留审查。

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