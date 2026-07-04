美建国250周年｜热浪肆虐华府38.9°C破百年纪录 多项庆典活动取消

美国中东部大片地区遭致命热浪侵袭，打乱建国250周年国庆庆祝活动。首都华盛顿气温飙升至摄氏38.9度，打破1872年创下的纪录，国家广场举行的「伟大美国州博览会」被迫暂时关闭，费城独立纪念日游行因极端高温取消，纽约大都会区更有数千户停电。

宾州男子热衰竭亡

据路透社及美国有线新闻网络（CNN）报道，多个地点在7月3日打破史上最高温纪录。华府气温升至华氏102度（约摄氏38.9度），打破1872年创下的华氏101度纪录。美国国家气象局表示，当日超过1.85亿人处于高温预警之下，约占全国总人口一半以上，部分地区体感温度最高可达摄氏46度。

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宾夕法尼亚州贝塞尔镇气温亦突破华氏100度（约37.8度），一名68岁男子在修剪灌木后因热衰竭引发心脏病发作身亡。

国庆庆典中断 费城游行取消

华府国家广场举行的「伟大美国州博览会」，为期16天，是特朗普纪念美国建国250周年的重点活动。主办单位在高温下暂时关闭场地，其后增设降温帐篷及喷雾降温站后重新开放。

费城原定举行的独立纪念日游行，因「极端高温」取消。该游行原为美国国庆假期全国规模最大的活动之一。电力供应方面，爱迪生联合电力公司指纽约大都会区有数千户停电。

气象部门警告，这波热浪可能带来致命危险，敦促计划在户外庆祝国庆的民众补充水分、留在阴凉处，并留意中暑症状。多名气象学家指出，受全球暖化及圣婴现象双重影响，今夏破纪录高温出现频率明显增加。