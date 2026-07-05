委内瑞拉地震｜C朗拿度为灾区送暖 被困8天男子收亲签球衣 截肢男童收偶像打气片

无情天灾，却有巨星送暖！委内瑞拉6月底遭遇126年来最严重的双重强震，官方通报遇难人数已急升至2,954人，另有超过1.6万人无家可归，灾情惨烈。然而在愁云惨雾的灾区，近日却接连诞生了两幕与葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）有关的温暖奇迹。一名被困商场废墟长达8天（超过190小时）的生还者，在得知救他的是葡萄牙救援队后，竟兴奋地当场模仿C朗「Siuuu」的经典庆祝叫声；而另一名不幸截肢且痛失全家人的10岁小球迷，亦惊喜收到C朗在世界杯百忙之中抽空录制的专属打气短片，两名灾民均获赠C朗亲笔签名的7号战衣。

听到「葡萄牙」当场大喊「Siuuu」

据葡萄牙媒体《球报》报道，44岁委内瑞拉男子埃尔南·吉尔（Hernán Gil）自6月24日大地震后，一直被深埋在拉瓜伊拉（La Guaira）一栋坍塌购物中心的数吨瓦砾之下，直至7月1日才被奇迹救出。

当时，葡萄牙民防特种救援队隔着废墟坚持搜救了四天多，并率先定位及输送水粮，才成功将其活着救出。当救援队员马里亚向其自我介绍「我来自葡萄牙」后，被困了整整8天、意识依然清醒的埃尔南竟然脱口大喊出「C朗拿度」的名字。马里亚随即笑问他：「那你知道C朗标志性的呐喊是什么吗？」埃尔南当场在担架上模仿起C朗经典的「Siuuu」欢呼。葡萄牙驻委内瑞拉大使馆得悉后，昨日特意前往病房，代表C朗向他送上一件由其本人亲笔签名的国家队7号球衣。

10岁截肢遗孤获C朗邀现场看比赛

与此同时，另一名在重灾区拉瓜伊拉获救的10岁男孩安德烈斯（Andrés Mieles），虽然保住性命，却痛失了父母及兄长，且右足被迫接受截肢手术。身世坎坷的他躺在病床上，仅许愿想要一张C朗的世界杯球星贴纸，以填补在地震中丢失的收藏册。

事件传至C朗耳中，刚协助葡萄牙淘汰克罗地亚晋级世界杯16强的他，随即在百忙中亲自为男孩拍片打气。C朗在影片中亲切地向安德烈斯送上拥抱和祝福，并承诺：「当你康复，我想请你来现场看我比赛好吗？我很期待与你见面，朋友。」除了口头邀约，C朗亦已委托志愿者将一件亲笔签名的球衣，亲手送到了这位坚强的小球迷手中。

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委内瑞拉百年来最严重的双重强震，伤亡数字正以惊人速度持续攀升，灾区搜救工作进入与死神搏斗的关键阶段。委内瑞拉全国代表大会主席罗德里格斯（Jorge Rodríguez）于当地时间7月4日召开最新灾情通报，证实强震已导致遇难人数飙升至2,954人，受伤人数亦急增至16,592人，两者合计死伤已突破1.9万人。随着废墟现场陆续被挖开，完全倒塌粉碎的建筑物已增加至190栋，余震更录得惊人的942次，令灾区随时面临二次倒塌的致命威胁。

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倒塌大楼升至190栋

综合埃菲社及委内瑞拉官方数据，自6月24日傍晚遭遇双重强震袭击以来，灾区的余震活动极其活跃，截至目前已记录到多达942次余震，严重阻碍了救援进度。官方评估指出，强震至今已造成全国856栋建筑物受损，其中有190栋完全倒塌，化为一片废墟。

为了解决灾民的安顿问题，委内瑞拉政府与国际人道组织已在灾区紧急设立了80处临时安置营地（难民营）。最新数据显示，虽然目前已有6,462人在黄金时间内幸运获救，但仍有高达16,309人因家园被毁而彻底失去住所、流离失所。