委内瑞拉地震｜遇难人数升至2954人 余震达942次 超过3万救援人员搜救中

委内瑞拉百年来最严重的双重强震，伤亡数字正以惊人速度持续攀升，灾区搜救工作进入与死神搏斗的关键阶段。委内瑞拉全国代表大会主席罗德里格斯（Jorge Rodríguez）于当地时间7月4日召开最新灾情通报，证实强震已导致遇难人数飙升至2,954人，受伤人数亦急增至16,592人，两者合计死伤已突破1.9万人。随着废墟现场陆续被挖开，完全倒塌粉碎的建筑物已增加至190栋，余震更录得惊人的942次，令灾区随时面临二次倒塌的致命威胁。

倒塌大楼升至190栋

综合埃菲社及委内瑞拉官方数据，自6月24日傍晚遭遇双重强震袭击以来，灾区的余震活动极其活跃，截至目前已记录到多达942次余震，严重阻碍了救援进度。官方评估指出，强震至今已造成全国856栋建筑物受损，其中有190栋完全倒塌，化为一片废墟。

为了解决灾民的安顿问题，委内瑞拉政府与国际人道组织已在灾区紧急设立了80处临时安置营地（难民营）。最新数据显示，虽然目前已有6,462人在黄金时间内幸运获救，但仍有高达16,309人因家园被毁而彻底失去住所、流离失所。

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逾3万名搜救人员与义工在线

为了争分夺秒寻找生还者，目前灾区已投入了庞大的救援力量。登记在案的救援队伍中，包括3,281名来自世界各地的国际专业救援人员，以及多达26,984名登记在册的本地志愿者，合共超过3万人在废墟一线展开地毯式搜救。

由于许多家庭至今仍与亲人失联，委内瑞拉政府已紧急开通了多条电话热线及数字申报平台，供民众即时报告失踪人员信息。然而，由于通讯网络及电力基础设施在震后损毁极其严重，当局坦言目前数据统计存在滞后，暂未能更新确切的失踪人数，外界预料死亡人数在未来数日恐会进一步上升。

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遗体堆积 法医日检400具

在拉瓜伊拉，一个港口仓库用作临时停尸间，在医院、避难所和废墟中寻亲不果的人人，转到停尸间苦等数小时，试图确认亲人的死讯。

一名委内瑞拉法医病理学家匿名受访，表示自己每日处理多达400具遗体，估计政府公布的死亡人数不到实际的三分之一。由于冷藏车爆满，尸袋、棺木只能放置在露天场地，曝晒之下加速腐烂，尚未识别身份的遗体辨认难度也愈来愈高。

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