委内瑞拉地震｜已致2645人遇难逾1.2万伤 搜救行动持续

委内瑞拉百年来最强烈地震的灾情急剧恶化。委内瑞拉全国代表大会主席罗德里格斯（Jorge Rodríguez）于昨日（3日）发表最新官方通报，证实该国自上月24日遭遇极罕见的双重强震袭击以来，已累计造成至少2,645人死亡、12,666人受伤。由于两次分别达7.2级及7.5级的极浅层强震震央邻近人口稠密区，大量房屋瞬间被夷为平地，目前仍有逾1.5万名居民无家可归，且灾区仍面临无休止的余震威胁，人道救援工作陷入极大困境。

累计录得890次余震

综合新华社及香港宣明会等救援组织消息，这场夺命天灾发生于当地时间6月24日傍晚。委内瑞拉中北部于短短39秒内，接连遭遇规模高达7.2级及7.5级的极浅层平移断层地震。由于震源深度极浅，加上灾区许多建筑为未加固的泥砖或老旧老公房，抗震能力极差，导致大批民众在逃生不及下被瓦砾生生活埋。

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罗德里格斯公布的最新数据显示，地震至今已记录到多达890次余震，令本已脆弱的废墟现场随时有二次倒塌的风险。目前，全国共有885栋建筑受到不同程度的损坏，其中189栋大楼更是在强震中完全粉碎、彻底毁灭。

逾1.5万人流离失所

虽然黄金救援时间早已过去，但来自世界各地的国际救援队伍、警方及消防，仍在一片废墟瓦砾中奋力搜救，试图寻找一线生机。截至昨日，已有6,462人从瓦砾堆中奇迹获救，惟仍有15,050人失去家园、流离失所。

早前，委内瑞拉代理总统罗德里格斯（Delcy Rodríguez）已将灾情最严重的拉瓜伊拉（La Guaira）等地区划为灾区，并紧急拨款2亿美元建立重建基金。由于当地供电与电信基础设施在震后受到毁灭性破坏，加上部分灾区仍有数千名居民下落不明，委内瑞拉政府正全力协调国际人道救援物资进入，并为无家可归的灾民提供临时庇护，防范灾区爆发次生人道主义危机。

遗体堆积 法医日检400具

拉瓜伊拉遗体堆积在一处港口仓库。 路透社

在拉瓜伊拉，一个港口仓库用作临时停尸间，在医院、避难所和废墟中寻亲不果的人人，转到停尸间苦等数小时，试图确认亲人的死讯。

一名委内瑞拉法医病理学家匿名受访，表示自己每日处理多达400具遗体，估计政府公布的死亡人数不到实际的三分之一。由于冷藏车爆满，尸袋、棺木只能放置在露天场地，曝晒之下加速腐烂，尚未识别身份的遗体辨认难度也愈来愈高。