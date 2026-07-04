世界杯2026｜阿根廷两度遭迫和加时始险胜 佛得角驻华大使：感谢中国

世界杯2026神奇球队佛得角，32强对战上届冠军阿根廷，虽然有球王美斯押阵，但阿根廷仍遭这支非洲迷你岛国球队两度追和，战至加时才以3:2险胜晋级。佛得角驻华大使表示，国家队能有震惊世界的表现，与中国的支持脱不了关系，因为球队的训练场，便是中国的援助建设。

体育事业进步离不开中国

澎湃新闻4日报道，佛得角驻华大使阿林多·多罗萨里奥在北京受访时，对国家队的表现仍难掩兴奋。他感谢北京市民对佛得角给予的关注与赞赏。在他看来，中佛两国跨越半个世纪的友谊历久弥新，「足球有著这样一种力量，能够把人们的心凝聚在一起，让两国人民本已深厚的友谊更加牢固。」

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多罗萨里奥以首战对赛热门西班牙队为例，表示当时对国家队抱有无比信心，「佛得角球队虽小，但有著一颗『强大的心』！」

佛得角首战扬名，为世人所识后，内地社交平台对这支神奇球队涌入无数祝贺与赞美，多罗萨里奥直言对中国民众释放的友好与善意很感动，直指佛得角体育事业的进步，离不开中国的支援和帮助。

原来，佛得角队的日常训练和晋级世界杯的关键之战，都是在中国援建的普拉亚国家体育场完成。该体育场的竣工，填补了这个非洲岛国独立后无国际标准体育设施的空白。

佛得角时任总理内韦斯曾专门表达感谢，「这是中国帮我们实现的梦想」、「佛得角国家体育场是佛独立以来最大工程项目之一」。



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多罗萨里奥也指，「体育场建成后，我们得以举办更多的国际赛事，所有佛得角人都为此自豪。」他说，与此同时，中国还帮助佛得角完善教育体系、建设学校体育基础设施，这为体育事业的发展打下了坚实基础。他特别强调，「中国的贡献非常重要！」

赞北京有秩序又安全

体育场外，多罗萨里奥还介绍了其他一系列的中国援建项目：国民议会大厦、政府大楼、泡衣崂水坝、佛得角大学新校区、平安城市项目、社会住房项目，以及去年移交的巴普蒂斯塔·德索萨医院产科大楼。



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来华生活4年的多罗萨里奥指，如要「用一个词来描述北京，我觉得应该是『attractive』」，初来北京任职时，已觉得这座古城「热情、美丽又包容」。

得益于安全便捷的生活环境和热情友好的氛围，多罗萨里奥和家人很快就融入了这座城市。在他看来，「这里生活节奏较快，同时秩序井然、很有安全感，同时还有四通八达的交通网路、优秀的国际学校、高效的医疗服务和丰富的休闲选择，我和家人在这里生活很幸福！」