美建国250周年｜「特朗普帐户」儿童储蓄计划出炉 18岁前只能买美股ETF遭质疑托市

美国政府为儿童量身打造、堪称「美版儿童强积金」的国家级储蓄投资计划「特朗普帐户」（Trump Accounts，官方名称为530A帐户），选在今日（7月4日）美国独立纪念日正式启动！计划实施首日已吸引全美超过600万名儿童注册。美国财政部亦于前日（2日）正式公布了首批入围的低成本交易所买卖基金（ETF）名单，由道富、贝莱德与先锋三大巨头的5档产品瓜分。

由于该计划强制规定所有资金在孩子年满18岁前必须「100%投资美股且不准套现」，随即引发全球金融界热议，质疑这项藏富于民的政策，实质上是一台由政商联手打造、源源不绝的「国家级美股护盘机器」。

什么是「特朗普帐户」？

根据去年通过的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），2025年1月1日至2028年12月31日期间出生、拥有美国国籍及有效社会安全号码（SSN）的儿童（大约7,000万人）均可开户。开户后可获得美国财政部一次性拨款1,000美元（约7,800港元）的种子基金。

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在初期，所有「特朗普帐户」的资金都将自动投资于预设的道富集团「SPDR标普500投资组合ETF」（代号：SPYM）。财政部指出，该基金之所以获选为预设投资选项，因为它是成本最低的标普500 ETF，总费用率（expense ratio）仅0.02％。接下来几个月，家长才可自行选择将资金配置到其他四档入列的低成本ETF，包括贝莱德的IVV、ITOT，以及先锋的VTI和道富的SPTM。

特朗普预告马斯克将捐SpaceX股票

这项跨世代政策获得了美国政商界大佬空前热烈的支持。为了防范2024年或之前出生的中低收入孩童（10岁以下）无法获得政府资助，戴尔科技（Dell）创办人戴尔夫妇（Michael & Susan Dell）宣布豪捐高达62.5亿美元（约490亿港元），为这批特定儿童每人加码补贴250美元开户金。

此外，储存晶片龙头美光科技（Micron）亦砸下2.5亿美元（约19.5亿港元）响应；贝莱德与道富则承诺为旗下员工子女提供1:1的等额拨款福利。

美国总统特朗普周四接受CNBC专访时更透露，他预期自己关系良好的富商马斯克（Elon Musk），亦会将旗下SpaceX的股票捐赠给「特朗普帐户」。

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舆论忧扩大贫富差距

该计划规定，除了政府资助及慈善捐款外，家长每年最多可向帐户额外免税存入5,000美元。帐户资金在受益人年满18岁前原则上严禁提款，且100%锁定在美股大市指数，不会像传统教育基金般随年龄增长逐步转向安全的债券。官方网站推算，若每年存入上限金额，到持有人55岁时可累积至惊人的1,300万美元。

不过，部分研究机构与财经专家质疑白宫推算过于乐观，忽视了股市波动风险，并指出此计划由于允许富裕家庭存入更多免税资金，长远恐进一步扩大美国的贫富差距。

