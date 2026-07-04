美建国250周年｜民调：美国梦褪色 特朗普追求「帝王式权力」背离《独立宣言》

今日是美国建国250周年纪念日，但随着党派分歧加剧、生活成本高企，近期数项民意调查显示，许多美国人认为「美国梦」已经褪色。其中美联社-NORC的民调发现，只有三分一民众认为「美国梦」仍然存在。学者也警告，总统特朗普追求「帝王式权力」，与《独立宣言》的核心理念背道而驰。

1776年，独立宣言在费城通过，1787年，美国宪法诞生。被赋予美国自由与独立象征意义的自由钟上刻着一句话：「向全地所有居民宣告自由」。这座钟最动人的地方是它身上的裂痕，代表着自由也并非完美无缺。250年过去，现实中的美国，正在为这个国家最初的承诺，即自由、平等与民主的意义，激烈争辩。美国民众对这个国家的认同，也正朝不同方向拉扯。

纽约莫伊尼汉列车站大厅外，一名露宿者在美国独立250周年装饰旁睡觉。 美联社

通胀攀升置业困难

盖洛普近日公布的调查显示，在党派分歧加剧、民众对国家走向普遍担忧的背景下，只有46%的美国人仍依然相信每个人都有机会实现「美国梦」。美联社-NORC公共事务研究中心的民调更发现，只有三分一的公众认为「美国梦」仍然存在。51%受访者认为，「美国梦」所代表的构想（即凭努力工作便能出人头地）过去曾经是真的，现在已不再成立。

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现年31岁的图姆斯任职于亚特兰大一间长者护理机构。她指当中的长者不时谈及，年轻时靠第一份普通全职工作便可轻松买楼置业，并对图姆斯这代人如今面对的置业障碍感到不可思议。

阿卜迪廷曾是索马里难民，2013年幸运中签移居美国。不过，他近年逐渐感受到理想与现实的落差。今年，41岁的阿卜迪失去工作和医疗保险。他与许多美国人一样，对国家未来感到不安：「我认为美国梦仍在，但情况并不乐观。」去年底，全国房地产经纪人协会（NAR）的报告显示，美国首次购房者的年龄中位数，已攀升至创纪录的40岁。美国5月的消费者物价指数（CPI），升至于3年来最高水平。

盖洛普5月的民调显示，高达77%的受访者认为，1776年签署《独立宣言》的开国元老们，会对国家的现状感到失望。美国维珍尼亚理工大学国际事务教授托尔向新加坡《联合早报》表示，讽刺的是，「让美国再次伟大」（MAGA）的领袖展现出对帝王式权力的追求，为达个人目的而颠覆法律规范和地方治理结构。这与《独立宣言》确立「人人生而平等」等核心理念背道而驰。美国各地近来便爆发多次「不要国王」（No Kings）示威。