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俄乌局势｜普京宣布俄军已「完全解放」卢甘斯克 称顿涅茨克攻势取得重大进展

即时国际
更新时间：10:32 2026-07-04 HKT
发布时间：10:30 2026-07-04 HKT

俄罗斯总统普京于当地时间7月3日视察俄联合部队集群一处辅助指挥所，并宣布俄军已「完全解放」卢甘斯克，同时在顿涅茨克地区取得重大进展。

控制康斯坦丁诺夫卡成关键

据俄罗斯总统网站消息，普京当天与俄军总参谋部负责人及各部队指挥员召开军事会议，听取战况汇报。普京指，俄军正加快在整个战线上的攻势，并按总参谋部部署在卢甘斯克、扎波罗热及赫尔松等多地持续推进。他形容乌军试图坚守阵地，但在俄军猛攻下损失惨重并被迫撤退。

7月3日，在俄罗斯对乌克兰发动攻击期间，乌克兰苏梅市一栋公寓大楼在俄罗斯空袭中受损。 路透社
7月3日，在俄罗斯对乌克兰发动攻击期间，乌克兰苏梅市一栋公寓大楼在俄罗斯空袭中受损。 路透社

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普京透露，今年初以来俄军已控制顿巴斯等地133个居民点和超过3000平方公里区域。

俄罗斯总参谋长格拉西莫夫在会议中向普京报告，俄军已完全占领顿涅茨克地区的康斯坦丁诺夫卡市。普京指，乌军在斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克、德鲁日科夫卡及康斯坦丁诺夫卡设置了纵深梯次防御体系，控制康斯坦丁诺夫卡是攻破这一体系「至关重要的一步」。

克宫发言人佩斯科夫其后召开临时记者会，确认俄军已「完全占领」康斯坦丁诺夫卡。

一周内频频交火

乌克兰官方尚未对俄方相关表态作出正式回应。

俄罗斯国防部发布的战报显示，6月27日至7月3日一周内，俄军为回应乌方袭击俄平民目标，摧毁了多处乌克兰军工设施、军用机场及弹药库等目标。

乌克兰国家安全局同日通报称，其无人机对克里米亚两处俄军军用机场实施打击，初步信息显示至少7架战机损毁，俄方暂未回应。

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