马国五岁小象遭车撞毙 心碎母象守尸七小时堵路

马来西亚柔佛州日前发生一宗令人鼻酸事件 。一头年约5岁的小象在路边遭一辆私家车撞毙，涉事车辆随后失控直堕5米深谷，男司机重伤受困；而受惊过度的母象则在现场守候小象遗体长达7小时不肯离去，一度占据道路导致交通受阻。

据当地媒体报道，事发于本月1日凌晨2时28分左右，丰盛港（Mersing）警方及消防部门接获车祸通报。一名31岁男司机驾驶私家车行驶至上址时，不慎撞倒该头小象，车辆随即失控冲出路面并坠入5公尺深谷。男司机腿部遭遇重创受困车内，救援人员赶至后将其救出并送院治疗。

事外发生后，受到当地社会广泛关注，皆因被撞毙的小象倒卧路旁后，母象拒绝离去，一直在现场周围徘徊守护，导致该路段交通一度中断。

更牵动人心的是，母象对小象表现得十分伤心，依依不舍，一直守着小象的尸体，画面令人鼻酸。

当局初步估计，遇难小象年约5岁，为雌性个体，身长约150公分，尚未长出象牙。

其后柔佛州野生动物及国家公园局（Perhilitan）接报派员到场调查，专家评估后，为免引发二次事故，将母象平安引导及转移至附近森林内，并按照既定程序将小象遗体移走掩埋。

相关部门表示，近日将会加强在该区的巡逻工作，确保涉事母象的安全并防止其折返现场。