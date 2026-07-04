9级大地震有共同特征？日本学者：若出现一情况机率高60倍

包括日本在内的全球多个志地区近期地震频仍，外界对爆发超巨大地震的忧虑日增。日本媒体引述东京大学研究团队研究报道，全球达黎克特制9级的超巨大地震存在一项共同特征，即震源所在的板块边界倾角通常相当平缓。

板块边界倾角倘10度 演变为巨震机率高60倍

按照常理推断，倾角越小的地带，越难累积足以引发大规模滑动的能量。东大研究团队近日在美国权威科学期刊《科学进展》（Science Advances）发表最新研究，成功解开谜团。

日本《每日新闻》报道，引发超巨大地震的海沟型地震，多发生于海洋板块隐没至陆地板块下方的交界处。受深度及地形等因素影响，板块倾角各异，部分甚至超过40度。不过，历史数据显示，包括2011年「311东日本大地震」（9.0级，倾角约10度）及2004年印尼苏门答腊外海大地震（9.1级，倾角约8度）在内的多宗超级地震，均发生于倾角低于20度的「超低角」板块边界。

为探究个中原因，东大研究团队集中分析地震如何由小规模的断层破裂，连锁扩大至超巨大地震。团队梳理全球历史地震数据，对比不同板块倾角下，小型地震恶化为大型地震的机率。研究结果证实，在倾角仅10度的板块边界上，由5.0级地震演变成9.0级超大地震的机率，高达倾角40度板块的60倍。这项数据明确印证，板块倾角越低，地震威力越容易出现几何级扩大。

应力方向一致促断层迅速破裂

团队其后透过电脑模拟分析，探讨促使地震扩大的物理条件。结果发现，地壳下推动板块滑动的力量（即应力）会随时间改变。当应力方向与超低角板块最容易滑动的方向一致时，断层破裂便会迅速向外扩散，从而诱发超巨大地震。

研究团队成员、东京大学地震学教授井出哲总结指出，在超低角板块边界，一旦地下应力方向符合上述特定条件，便极具爆发超巨大地震的潜在危险。他强调，学界未来若能建立持续监测地下应力变化的机制，将有助大幅提升人类对超巨大地震风险的评估与掌握能力。