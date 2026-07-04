日本「撞人族」大阪街头连撞多人  韩网红大汉挺身擒获大快人心

日本街头近年频频出现刻意冲撞路人的「撞人族」现象，引发广泛关注。近日一名韩国YouTuber在大阪街头拍摄期间，目击一名日本男子涉嫌故意用肩膀撞击多名女性及弱势路人，遂当场上前将其拦截并予以严厉警告，逼使对方当街连声道歉。相关影片曝光后，随即引发网民热烈讨论。

据悉，拥有约60万订阅的韩国YouTube频道「MadBros」于本月1日上载影片，显示拍摄团队在大阪街头取景时，一名女性工作人员突然遭路人猛烈撞击肩膀。该频道YouTuber陆恩英起初以为仅属意外，惟其后目睹该名男子不久又撞向其他途人，为查明真相，遂决定暗中尾随涉事男子。

影片纪录显示，该名身穿深蓝色上衣的男子在步履间完全不作闪避，反而多次蓄意用肩膀撞击迎面而来的路人，且目标多为女性、外国旅客、长者及年幼学生等弱势群体。

影片其中一幕，该名日子男与同行友人站在交通灯过路处，二人相视而笑，态度轻浮。

陆恩英确认其恶行后，决定以其人之道还自其人之身，故意跑到男子的前头，再回头而行，以庞然身躯大力地撞向男子。男子被撞后继续前行，陆恩英则从后揪住他的背囊带，将男子截停，并以韩文大声直斥其非，质问对方为何刻意撞人。

面对高大魁梧的陆恩英厉声警告，该名男子态度随即软化，显得手足无措，并连续以英语说了三声对不起（sorry），随后与友人匆忙狼狈离开现场。

影片公开后，大批日本网民纷纷留言赞扬该名韩国YouTuber挺身而出，斥责涉事男子欺善怕恶、行为卑劣。

事实上，日本近年流行俗称「ぶつかり」（碰撞）的社会问题，部分狂徒专挑妇孺或游客作冲撞对象。此前，一名台湾女童在涩谷十字路口遭撞飞的片段曾引起轰动；日前韩国女团RESCENE成员在日本录制节目时，亦险遭日男蓄意冲撞。随著赴日旅客激增，此类涉及外地观光客受害的个案正持续增加。