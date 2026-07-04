哈梅内伊葬礼｜六天公众告别仪式开始 最高领袖是否露面瞩目

伊朗今日起为已故最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）举行为期6天的盛大葬礼，其中包括在伊拉克举行的送葬仪式。遗体告别仪式昨日在德黑兰举行，伊朗各界人士、宗教领袖及多国官员等出席。哈梅内伊的儿子、现任最高领袖穆杰塔巴是否会出席父亲的葬礼，受到高度关注。

伊朗官员预期有1500万至2000万人送别哈梅内伊，将是伊朗历史上规模最大的国葬。根据官方公布的计划，7月4日在德黑兰举行公众悼念和送别活动，7月7日在什叶派圣城库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式。应伊拉克各界要求，7月8日在伊拉克什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。9日，将在伊朗东北部圣城马什哈德举行安葬仪式，那儿是哈梅内伊的出生地。哈梅内伊葬礼的一部分要在伊拉克举行，是因为伊拉克差不多一半人口是什叶派，两国在宗教上的交流一直很多。

相关新闻：哈梅内伊葬礼︱历时6天跨国移灵料2000万人送葬 保安级别前所未有

覆盖伊朗三色国旗的哈梅内伊灵柩，昨日被迎进德黑兰的大莫萨拉清真寺。总统佩泽希齐扬与国会议长暨首席谈判代表卡利巴夫等官员，到灵前吊唁。革命卫队总司令瓦希迪也前往灵前致意。自美以攻击伊朗以来，瓦希迪一直保持低调，外界认为是为了避免步前任遭暗杀的后尘。

约30国的代表出席遗体告别仪式，包括斡旋美伊谈判的巴基斯坦总理夏巴兹，及俄罗斯前总统韦杰夫，中国派出的是人大常委会副委员长何维。现任最高领袖穆杰塔巴在2月28日的空袭中幸免于难，但此后一直没有现身。他是否会出席父亲葬礼，受到高度关注。一名伊朗官员表示，穆杰塔巴可能因安全原因缺席。