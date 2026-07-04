哈梅内伊葬礼｜六天公众告别仪式开始 哀悼者高呼「复仇！」

伊朗今日起为已故最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）举行为期6天的盛大葬礼。清晨时分，数千民众聚集在德黑兰，向哈梅内伊作最后告别。哀悼者搥胸顿足，高呼：「复仇！复仇！」哈梅内伊的儿子、现任最高领袖穆杰塔巴会否出席父亲的葬礼，受到高度关注。

最高领袖是否露面瞩目

周六上午，哈梅内伊的遗体停放在伊朗首都德黑兰宏伟的大莫萨拉清真寺内。民众手持红旗涌入，红旗是什叶派伊斯兰教中复仇的象征。一位悼词作者高声说：「我们不是来参加葬礼的，而是来复仇的。」「我们绝不会放弃你的鲜血，那是最鲜红的底线。」

哀悼者穿过严密的安保，走向安放着哈梅内伊灵柩的庭院瞻仰遗容，有些人泪流满面。18岁的学生沙巴尼告诉法新社：「我们必须奋起，愿真主保佑，为我们领袖的鲜血复仇。」

人群中还出现了伊朗支持的武装组织真主党的黄色旗帜。自从地区战争爆发以来，真主党一直在黎巴嫩南部与以色列军队作战。真主党是伊朗支持的「抵抗轴心」的一部分，该轴心是由遍布中东的多个组织组成的网络，反对以色列和美国。

德黑兰气温高达30°C，人们要洒水降温，会场周围也设有临时摊位，提供茶点。由于首都实施交通管制，许多人只能将车停在几公里外的地方，然后步行前往大清真寺。

官方料1500-2000万人送别

伊朗官员预期有1500万至2000万人送别哈梅内伊，将是伊朗历史上规模最大的国葬。根据官方公布的计划，7月4日在德黑兰举行公众悼念和送别活动，7月7日在什叶派圣城库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式。应伊拉克各界要求，7月8日在伊拉克什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。9日，将在伊朗东北部圣城马什哈德举行安葬仪式，那儿是哈梅内伊的出生地。哈梅内伊葬礼的一部分要在伊拉克举行，是因为伊拉克差不多一半人口是什叶派，两国在宗教上的交流一直很多。

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覆盖伊朗三色国旗的哈梅内伊灵柩，昨日被迎进德黑兰的大莫萨拉清真寺。总统佩泽希齐扬与国会议长暨首席谈判代表卡利巴夫等官员，到灵前吊唁。革命卫队总司令瓦希迪也前往灵前致意。自美以攻击伊朗以来，瓦希迪一直保持低调，外界认为是为了避免步前任遭暗杀的后尘。

约30国的代表出席遗体告别仪式，包括斡旋美伊谈判的巴基斯坦总理夏巴兹，及俄罗斯前总统韦杰夫，中国派出的是人大常委会副委员长何维。现任最高领袖穆杰塔巴在2月28日的空袭中幸免于难，但此后一直没有现身。他是否会出席父亲葬礼，受到高度关注。一名伊朗官员表示，穆杰塔巴可能因安全原因缺席。