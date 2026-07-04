委内瑞拉7.5级地震｜23岁前选美皇后与男友遇难 家属：遗体并肩躺一起至死不离

委内瑞拉上月24日接连发生黎克特制7.2级及7.5级强烈地震，遇难人数已逼近2600人，搜救工作仍在进行中。在这场灾难中，曾夺得2025年度「奥兰多小姐」选美大赛冠军的23岁委内瑞拉模特儿史嘉莉罗德里格兹（Skarlent Rodríguez）亦证实不幸罹难，她与男友的遗体在倒塌寓所的废墟中被发现。

据外媒报导，地震发生时，罗德里格兹与男友何塞卡斯特罗（José Castro）正身处重灾区之一、拉瓜伊拉州卡蒂亚拉马尔（Catia La Mar）的沿海地区，随后与外界失去联络。搜救人员连日来在倒塌公寓的瓦砾中密集搜救，及至当地时间29日晚间，家属证实已寻获两人遗体。家属在声明中表示，两人被发现时并肩躺在一起，「直到最后一刻都形影不离」。

相关新闻：委内瑞拉7.5级地震︱逼近2600人罹难逾1.2万伤 43岁男子受困8天奇迹获救

噩耗传出后，美国佛州格兰德小姐组织及国际格兰德小姐（Miss Grand International）官方先后发文悼念，赞扬罗德里格兹在舞台内外均展现优雅气质与正能量。目前，亲友已透过群众募资平台GoFundMe筹集两人的丧葬费用，各界亦纷纷致哀。

史嘉莉曾夺下2025年「奥兰多小姐」选美冠军，除了外型亮眼，也以亲切、乐观形象深受喜爱。