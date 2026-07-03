空姐运毒｜疑社媒私讯随机揾步兵 为2000元酬劳带白粉最高囚25年

一名26岁泰航空姐上周在澳洲墨尔本机场被捕，行李中搜出重1.8公斤的海洛英（白粉）。目前她在墨尔本被扣押，将于9月14日首次开庭，若罪名成立，刑期最高25年。

选美皇后出身沦毒犯

这名空姐身分曝光，据悉是选美皇后出身的米娜（Meena），做了空姐2年。毒贩透过facebook私讯找上她，要带的毒品黑市价格50万澳元（约272万港元），酬劳仅8800泰铢（约2080港元）。泰国当局正在确认她是否知悉托运物藏毒。

泰航空姐收钱代运「托特包」到澳洲涉运毒被捕。 美联社

综合泰国及澳洲传媒报道，这名空姐6月25日在墨尔本国际机场被捕。行李扫描显示她带了12个有大象图案的托特包，其中2个内容「异常」，拆开内衬发现有白色粉末，经化验确认是海洛英，共查出1.8公斤。

收2000港元「运托特包」

缉毒当局表示，已确认这批毒品从境外运至泰国，重新包装再走私海外。米娜供称曾与一名暱称「玫瑰玫瑰」（Rose Rose）的人透过facebook聊天，同意以8800泰铢报酬承接这次运货任务。当局已搜查米娜曼谷住处及帕尧府（Phayao），未查获任何证物。

泰航空姐收钱代运「托特包」到澳洲涉运毒被捕。 美联社

米娜被要求将大象托特包送到一间酒店，要交给一名外号「亲爱的」（Dear）的女子，对象国籍不明。6月22日，一名男子以美食平台Grab外送员的身分，将无寄件人姓名地址的包裹送到米娜住处。当局正追查将毒品送到米娜住处的车辆，以车找人。

虽然未确认米娜是否知道自己要运的是毒品，总理阿努廷批评此举「极其短视且不智」。他指出，澳洲当局通常会用嗅毒犬检查入境行李，「想蒙混过关根本不可能，我不明白她为何觉得这样行得通」。

TikTok FB 私讯随机揾人

路透社引述曼谷一名30岁区域廉航空服员说，6月18日早上曾在TikTok收到来自未知帐号的私讯，提问：「你飞澳洲吗？是否愿意帮忙带货？怎么收费？」但公司三令五申禁止员工收钱运东西，「这条规定众所周知」，他没有理会这则讯息。泰航初步表示，对于所有员工行为规定严格，将配合调查。

当局调查发现，贩毒组织利用类似手法，原计规划6月30日至7月1日从曼谷发出另外5个包裹，送往澳洲及台湾，当局已全部截获，在传统商品、丝绸服饰、咖啡包、冬季外套等物品内收集到24.38公斤海洛英。