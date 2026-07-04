「撞人族」横行大阪商店街 遇南韩大只Oppa对质狼狈逃走

日本「撞人族」故意在路上用肩膀撞人时有所闻，近日有约60万订阅的南韩YouTuber陆恩英前往日本大阪旅游拍片，无意中在热闹商店街遇到「撞人族」作案。他怕冤枉错人，尝试跟着对方看看，没想到发现他沿途撞完一个又一个，忍不住上前教训，令观众直呼大快人心，日韩台三地网民热议。

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陆恩英7月1日在他的「MadBro」频道发布影片，短短2天已有270万人观看。他在片中记录大阪游玩所见所闻，一天晚上逛商店街时，同行的1名女性友人突然遭迎面而来的日本男子「狠狠撞肩」。

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他起初抱著「对方可能只是不小心」的想法，决定尾随对方看看，没想到目击令人愤怒的场面：这名男子根本是惯犯，一路上不分青红皂白，单是画面拍到的就接撞了4、5位女子。受害人被撞后一脸吓到，男子则不会与受害人对看，而是与同行友人相视大笑，态度极其嚣张。

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陆恩英看他撞到多人后燃起怒火，走到他面前用魁梧的肩膊撞他。他不敢看陆恩英，试图直接走开，陆恩英便追上去，伸手叫停他，并愤怒质问：「你干嘛一路上一直用肩膀撞人？」「为什么要这样到处撞人？」 一边问还用肩撞了他几下。

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原本嚣张得戚的撞人男子瞬间装傻，只说「Sorry、Sorry」。陆恩英连珠炮发，不停撞他并重复警告：「不要再这样做了！叫你不要再这样做了！」最后男子一脸尴尬「耍手拧头」狼狈地走了。

这段「正面教训」影片在网路上曝光后迅速疯传，网友纷纷直呼「看完感觉舒畅！」「果然只敢欺负弱小」。

早前先后传出台湾和南韩女童游日本被撞，不仅如此，南韩女团RESCENE成员等名人造访日本也受害。根据日本去年的万人问卷调查指出，高达14%的民众曾亲身遭遇过这种恶意碰撞。一名黑人大力士也曾在涩谷路口「实测」，指责撞人族专欺负身材细小的人。