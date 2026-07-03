摩纳哥邮包炸弹案 39岁乌克兰女子被国际通缉

摩纳哥6月底发生针对乌克兰裔富商叶尔莫拉耶夫（Vadym Iermolaiev）的爆炸案，造成3人受伤，国际刑警组织周五发布红色通缉令，追捕涉及该案的一名乌克兰籍女子，目前追踪到她已逃往意大利。

被通缉女子别列佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）39岁，最后住处在德国。她右臂上有纹身，图案可能是一条蛇，从肩膀一直延伸到手肘。袭击发生后，她先逃往法国，然后驾驶为犯案而租用的德国牌照汽车前往意大利。

法国BFMTV在案发后发布了一张疑犯照片，看来像是正在逃跑的男子，身穿黑色套头衫和浅色裤子，头发似乎藏在一顶黑色渔夫帽下。摩纳哥检方发现，同样衣着的人物事前曾多次在案发现场附近踩点，然而某日沿相同路线出现、作出相同行为的是一名女性，因此推断是女扮男装犯案。

而涉案炸弹的复杂程度表明，犯案者不只一人。另有2名男子在摩纳哥被捕，但因证据不足已释放。

摩纳哥历来首宗暗杀未遂

事发当天，叶尔莫拉耶夫与一名女子和一名儿童，一行3人从海边餐厅用餐后返回住所。疑犯将炸弹安置在建筑的入口处，待他们靠近时用遥控器引爆炸弹。叶尔莫拉耶夫妻子表示事发时她不在家，也没有受伤，女子儿儿童身分不详。

检察官周五表示，一名受害者仍生命垂危，一人伤势严重，另一名则轻伤。另有2人在建筑物外的街道上被玻璃碎片刮伤。

尽管作案动机尚不明确，摩纳哥检察官蒂博已将此次爆炸定性为「谋杀未遂」。摩纳哥的面积仅美国中央公园的一半，却拥有556名警察和1387个监视器，保安极度森严。此案成为现代摩纳哥首宗谋杀未遂事件，震惊了这座城邦国家。