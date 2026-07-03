泰国苦行僧队伍挨撞现场 女护士不顾佛门禁忌做CPR获激赞

泰国东北部莫达汉府（Mukdahan）日前发生严重致命车祸，一个苦行僧队伍遭11岁男童「揸大胆车」冲撞，导致10名僧侣死亡。一名女护士挺身而出，不顾佛教禁忌为伤者做CPR，据指她非常专业，讯速处理多个伤者并与医院协调。

据法新社报道，61岁的维瓦任职护士近40年，她是第一个出现在现场的救援人员。她说「从未见过如此景象」，「必须保持冷静」。

她立即检查了伤者的脉搏、做心肺复苏（CPR），并与当地医院协调。她动作快速，处理完一个伤者又去看另一个。

尽管佛教有女性与僧侣互不能碰触的禁忌，维瓦认为救人更重要。她说：「有人跟我说，『等等，那是僧侣！』，但我说这不重要，现在，这是病人。」

「作为一名泰国人，作为一名护士，我感到非常自豪，我能够运用我的专业知识去帮助我的同胞，」她说。

泰国护士协会发声明表揭维瓦的专业表现。 fb / thainurse.org

泰国护士协会周五在facebook页面发布声明，对穆达汉府班纳西努安健康促进医院的护士长维瓦的善举表示赞赏，指她无私奉献、沉著冷静，展现真正的专业护理精神，尽其所能地提供帮助、护理和协调，以帮助受害者。

泰国护士协会感谢护士维瓦成为护理行业的模范榜样，并为所有泰国护士立好榜样。

维瓦来自事故发生的穆达汉府，事实上，她准备在9月退休，但之后会继续在医疗资源匮乏的社区做义工。