鼓吹迷奸熟人︱欧洲刑警捣性侵群组拘57犯 158名受害者遭落药性侵

德国和英国警方主导了一项名为「美杜莎」（Operation Medusa ）的国际行动，至今保护了158名落药性侵的受害人，57人落网，受害人几乎全是女性。

负责协调大部分调查工作的欧洲刑警组织表示：「调查发现了一些网路平台⋯⋯他们利用加密通讯服务、论坛和封闭聊天群交流经验，使虐待行为正常化，促进处方药和毒品的非法交易，并协调犯罪活动。」

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「美杜莎行动」是在轰动全球的法国迷奸妻子案爆发后展开，由德国联邦刑事警察局（BKA）和英国国家犯罪调查局（NCA）牵头，并透过欧洲刑警组织进行协调。来自巴西、加拿大、法国、匈牙利、荷兰、西班牙和美国的执法部门也参与了这项行动。

药物沟酒影响身体与记忆

德国方面表示，调查重点是那些长期对亲密社交圈内人士实施性暴力的犯罪者。受害者通常会被落药，通常是止痛药、其他药物混合酒精。

「许多受害者在不知不觉中遭受性侵犯。因为施暴者使用的镇静剂和止痛药会阻止受害者记住事件经过或立即感受到强奸带来的身体影响。」施暴者往往是受者人认识和信任的人，有时甚至是多名有关联的犯罪者性侵同一人。

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警列可疑迹象吁报警求诊

警方鼓励任何怀疑自己遭落药性侵的人向警方报案并咨询医生。可疑迹象包括睡眠时间异常延长、早上莫名其妙的昏沉或嗜睡、记忆缺失，或出现无法解释的身体异常，例如瘀伤、恶心或性传染病。

欧洲刑警组织表示，「美杜莎行动」自开始以来，已逮捕57人，并保护了158名受害者。至今启动了113项调查，发现4个新的厌女网路社群和274条新的调查线索。