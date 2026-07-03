哈梅内伊葬礼周六举行 灵柩送抵德黑兰大清真寺供瞻仰

伊朗前最高领导人哈梅内伊的葬礼将于7月4日至9日举行，灵柩今（3日）日早上已送抵德黑兰的大清真寺，但暂时未对公众开放，主要供外国元首、政府代表、伊朗高级官员等致敬及瞻仰。现场保安级别极高，只有持许可证人士可进入。

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现场照片显示，共有5副棺木展示，除了哈梅内伊还有他的女婿、媳妇、长女及其14个月大的孙女，灵柩以伊朗国旗覆盖。根据伊朗国家广播电视台报道，来自阿富汗和印尼的宗教人士是最早前来致敬的人士之一。

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革命卫队总司令现身

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）总司令瓦希迪周四罕见露面，在伊朗国家电视台IRIB发布的照片​​中，他坐在哈梅内伊的灵柩旁。

瓦希迪曾担任精锐部队「圣城旅」的指挥官。他的前任帕克普尔在战争爆发首日死于美以空袭，他随即接任，数月公开露面。他的几位前任都被美国和以色列暗杀，包括圣城旅前指挥官苏莱曼尼。

目前未知新的最高领袖穆杰塔巴会否出席这场重要的葬礼。自2月28日美以联合空袭伊朗以来，穆杰塔巴已超过4个月未公开现身。

巴基斯坦总理亲赴伊朗

哈梅内伊姗姗来迟的葬礼，对伊朗政权而言，是强调与其他国家外交关系的契机，也是向国内展现稳定与团结的良机。来自中国、印度和巴基斯坦不同级别的官员将出席哈梅内伊葬礼。



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巴基斯坦总理谢里夫将在未来几天亲自前往伊朗。中国外交部表示，全国人大常委会副委员长何伟将代表北京出席葬礼。印度外交部副部长玛格丽塔和比哈尔邦邦长哈斯奈因将出席葬礼。两名塔利班高级官员——阿富汗副总理和代理外交部长——也将前往伊朗参加葬礼。