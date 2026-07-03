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东京学校火灾11人伤｜女教师家政室洗衣 私带电暖器音乐室干衣终肇祸

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更新时间：16:59 2026-07-03 HKT
发布时间：16:59 2026-07-03 HKT

日本东京北区一所小学上月发生大火，造成学童等11人受伤，起火的4楼音乐准备室内发现电暖器及循环扇。该校40余岁女音乐老师承认日常在校内洗晾衣服，校长表示「不知情」。

火场面积达200平方米

相关新闻：东京一小学音乐课室起火酿11伤 疑电暖器引起

日本东京北区区立滝野川第三小学大火，学生惊险逃生。 X@JapanTank
日本东京北区区立滝野川第三小学大火，学生惊险逃生。 X@JapanTank

事发于上月19日，在上午11时许上课时间内，东京北区区立滝野川第三小学顶层4楼音乐预备室起火，火势蔓延至相邻的音乐室及其他区域，约200平方米的面积烧毁。数百名学生混乱中逃生，多人受伤。

起火的音乐准备室用于存放乐器，音乐老师声称没有火源，因此发生火灾实属意外。然而，火灾扑灭后，警方在房间里发现了一台仍在插座上的电暖器、几台循环扇以及数十件烧焦的衣物和衣架，明显是在烘衣服。

东京小学大火，附近居民拍下火灾情况。takanyo@X
东京小学大火，附近居民拍下火灾情况。takanyo@X

没人知道音乐准备室的存在？

综合日媒报道，这名女音乐老师自己也在逃生是跌伤，腰椎骨折。她承认，火灾当天是洗私人衣物。校长在7月2日最新的记者会上透露，这名老师承认日常把自己的衣服带回学校，先在1楼的家政室洗衣，然后带到4楼音乐准备室烘干，还自备电暖器。

由于她每天清晨6点就回到学校，其他老师没有人发现，就像是在公共设施中享有秘密「密室」，此事引发哗然。当局将于9月左右成立一个由外部专家组成的审查委员会，以研究防止此类事件再次发生的措施。

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