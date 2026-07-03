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巴基斯坦超载巴士堕谷 至少40人葬身火海另11伤

即时国际
更新时间：17:30 2026-07-03 HKT
发布时间：17:30 2026-07-03 HKT

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）在7月3日上午发生交通惨剧。一辆超载的客运巴士在行经险要路段时失控，随后冲出路面并堕入20多米深的山谷。由于撞击力道猛烈，巴士堕谷后随即起火，大量乘客因逃生不及而被困车内，目前已证实至少造成40人罹难，11人受伤。

巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美联社
巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美联社
巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美联社
巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美联社
巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美联社
巴基斯坦有巴士意外，至少40人死亡。美联社

地处偏远且地形崎岖

俾路支省（Balochistan province）政府发言人沙希德．林德（Shahid Rind）表示，涉事巴士是在行经俾路支省与开伯尔-普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）交界处附近、一个名为达纳萨尔（Dana Sar）的偏远地区时，突然失控堕入山沟。事发后，当地救援人员迅速赶往现场。

由于失事地点地处偏远且地形崎岖，给搜救工作带来极大挑战。搜救人员彻夜从冒烟的巴士残骸中搜寻幸存者并紧急送医，由于部分伤者伤势极为严重，当局担忧死亡人数恐怕还会进一步上升。

报道指出，巴基斯坦（尤其是地广人稀的俾路支省）的致命交通意外频繁发生，这往往与当地道路基础设施不佳、车辆普遍缺乏妥善保养，以及司机经常超速或违规驾驶有关。

今年5 月，巴基斯坦西北部一辆小巴士撞上一辆停在高速公路旁的巴士，造成17人死亡，5人受伤。

 

 

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