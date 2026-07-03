世界杯2026｜16强英格兰恶斗墨西哥 施纪贤：酒吧可营业至5am

英格兰成功晋级世界杯16强，将在当地周一（6日）对战墨西哥，凌晨1时开球。英国首相施纪贤宣布，当晚英格兰及威尔士的酒吧将可以营业至凌晨5时，以便球迷在酒吧看完整场赛事。

英国政府此前已调整营业规定，以适应与美国、墨西哥和加拿大的时差，下午5时至晚上9时之间开球的比赛，酒吧可营业至次日凌晨1时；对于晚上9时之后开球的比赛，酒吧可营业至次日凌晨2时。若想再延长营业时间，至少提前5个工作日提交临时活动申请。

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当局最初表示不会进一步放宽酒吧营业规定，但首相施纪贤在周四改变了主意，让酒吧营业至比赛结束。周一的比赛预计至少要到凌晨3点才会结束。

施纪贤说：「足球可能要回家了，但我们正在确保球迷们不必为此烦恼。」他在周四下午说道。「足球要回家了」源自英格兰的著名足球文化口号，意味着捧杯的期望。

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地方政府大臣告诉媒体，政府周五将在议会通过紧急立法，「让每个想去酒吧为英格兰队加油的球迷都有机会去」。

本周末的高温天气意味著脱水的风险比平时更高，尤其是在饮酒的情况下。有人担心酒吧营业到很晚会导致交通事故。

汽车协会RAC指出，「疲劳、脱水和酒精在驾驶时可能是致命的组合」，呼吁熬夜的人饮酒等一会儿，「在充分休息和补充水分后再开车」。雇主也被建议在周一为员工设定「明确的工作预期」。