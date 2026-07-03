特朗普遇刺｜报告：美特勤局错过102条通讯 枪手无人机飞足9分钟无人知

根据周四（7月2日）公布的一份政府监察机构报告，美国特勤局在2024年总统选举集会期间，共错过了102条涉及枪手托马斯．克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）企图刺杀特朗普的无线电通讯。

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特勤局反无人机系统亦故障

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路透社引述国土安全部监察长办公室的报告指出，由于特勤局在案发前未能与地方执法部门建立联合通讯室，导致双方资讯断联。特勤局当时仅收到有关克鲁克斯的5通电话和3则简讯通报，完全漏掉了其余102条地方无线电警报，使得特勤局人员未能及时向特朗普的贴身保安团队发出可疑警告。

报告进一步揭露，克鲁克斯在案发前曾于现场上空试飞无人机侦察，飞行近9分钟却完全未被察觉；随后他更爬上附近一处可直接俯瞰演讲台的屋顶对特朗普开枪，最终被执法人员当场击毙。换言之，无论是枪手潜伏于屋顶，还是操控无人机，当局当时都未能察觉。而这主要是因为特勤局的反无人机系统当时发生故障，且操作人员缺乏足够培训，导致系统未能正常运作。

针对监察长报告中提出有关加强信息共享及解决「视线死角漏洞」等建议，特勤局已发表声明表示完全认同，并承诺日后会改善。

事件造成一名现场观众不幸身亡、多人受伤，而特朗普的耳朵亦被子弹擦伤。



