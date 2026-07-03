莫迪与高市早苗「互认兄妹」 日本网民痛批：非说这些失礼话？

日本首相高市早苗的个人举止与发言，过往曾多次引发国内外的广泛批评。近日，她在访问印度期间再度引来舆论关注——在与印度总理莫迪会面时，两人竟然当场「互认兄妹」，随即成为各界热议的新话题。

相关新闻：菲律宾总统访日︱高市早苗疑醉酒高歌惹非议 日网友批举止怪异：国耻︱有片

高市早苗被称「我美丽的妹妹」

高市早苗展开上任首相后第一次访印行程。narendramodi@X

高市早苗展开上任首相后第一次访印行程。法新社

高市早苗展开上任首相后第一次访印行程。narendramodi@X

高市早苗展开上任首相后第一次访印行程。narendramodi@X

当地时间7月2日，正在印度访问的日本首相高市早苗于新德里与印度总理莫迪举行会谈。莫迪在欢迎致辞中强调，日本是印度最亲密的战略伙伴之一，并在现场称高市早苗为「我美丽的妹妹」。有现场影片显示，莫迪的这番言论引来了台下一片笑声。

对此，高市早苗回应表示，自己在会谈前已与莫迪约定，未来两人将「如兄妹般继续交往」，并期盼日印两国能在多个领域深化合作。

「政治哪有兄弟姐妹！」

这场「兄妹互动」随即引发日本舆论关注。在相关报道的评论区中，不少日本网民对此发出嘲讽。有网民批评：「一见面就贴上去套近乎，大概这就是高市早苗所谓的『外交手段』吧。」

也有人联想到高市早苗过往在其他外交场合的表现，反问：「这些不得体的话就非说不可吗？」一些不满的网民更吐槽道：「人家之所以叫你『美丽的妹妹』，是因为你把日本的钱送给人家。」更有网友直言：「政治哪有兄弟姐妹！」

相关新闻：高市早苗访美见特朗普夸张高举双手 神还原33年前旧照表情（图辑）

对此，日本首相社交平台的留言略有辛辣。kantei@X

据日媒报道，高市早苗此次访印为期三天，是她就任日本首相后首次正式访问印度。目前，日印双方公布了约120项企业合作文件，并宣布日本将在印度推动约2万亿日圆（974亿港元）的新投资与产业发展计划。