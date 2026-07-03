印尼巴布亚叛军击毙美国机师 烧飞机并警告民航

印尼一架飞机昨日（2日）早上在巴布亚高地降落时无通报安全问题，但在着陆后失联。巴布亚地区分离主义叛军「西巴布亚民族解放军」（TPNPB）宣称袭击飞机及击毙美国籍机师戈斯林（Nicholas F Gosselin），并纵火烧毁其驾驶的飞机，称这是为了传递讯息。印尼军方表示，已发现被焚毁的飞机及寻获美籍机师的遗体。

综合外媒报道，戈斯林驾驶的飞机载有7名乘客。TPNPB 发言人桑博姆（Sebby Sambom）宣称，由于民航机被用于支持印尼军事行动，他们禁止所有航班飞越这片地区，「我们立刻对其开火并将其焚毁，因为这架飞机违反TPNPB的最后通牒」。

桑博姆同时向印尼官方喊话，若想领回机师遗体，随行人员绝不能有任何军警，并呼吁印尼政府重启谈判解决冲突。

印尼政府与西巴布亚原住民之间多年冲突，始于自1969年巴布亚被并入印尼，叛军宣称，战斗导致大量平民死亡与流离失所。

外籍机师在当地人身安全受到严重威胁已非首次。2024年，一名纽西兰籍机师遭囚禁长达19个月后，历经漫长谈判才平安获释。