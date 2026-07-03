世纪热浪︱法国南部山火近3000人撤离 美国体感逼46℃多班铁路取消

近日，世纪热浪席卷全球。在欧洲，法国连日高温导致气候极度干燥，南部山火持续蔓延，已迫使近 3,000人紧急疏散。与此同时，这股热浪亦肆虐美国，多个地区同时面临山火与供电危机，连带即将举行的建国250周年庆典也可能受到波及。

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在法国纳博讷附近的普佐尔-米内瓦，一名消防员正在喷水扑灭山火。路透社

法国热浪长达11天

法国连日高温造成的干燥天气，引发南部发生山火。周四（7月2日），位于东庇里牛斯省（Pyrénées-Orientales）的圣玛丽拉梅尔（Sainte-Marie-la-Mer）镇发生山火，火势随后蔓延至鲁西永地区卡内（Canet-en-Roussillon），导致近3,000名游客和当地居民被迫撤离。

当局表示，未来几日预料持续高温且无雨，将加剧干旱情况，加上地中海的强风助长，将进一步提高发生山火的风险。在刚过去的6月，法国遭遇了长达11天、破纪录的热浪，许多地方的气温都超过了摄氏40℃。

葡萄牙进入警戒状态

与此同时，南欧的葡萄牙亦面临高温。在葡萄牙西部城市卡斯凯什（Cascais），部分地点气温高达摄氏38℃。葡萄牙政府周四宣布，全国由周五（7月3日）开始进入警戒状态，以应对预计将持续至下周一（7月6日）的极端高温天气。

美国约有1.6亿人受热浪侵袭

这股热浪同时侵袭南、北美洲。在美国东北部，一股热浪于周四肆虐。国家气象局指，纽约中央公园当日中午气温高达约摄氏37.8℃，是自2012年7月18日以来，中央公园录得的最高温纪录。

气象部门于当地时间7月2日发布消息，警告破纪录的高温天气将持续笼罩美国中部和东部大部分地区，最高体感温度可达摄氏46℃。据美国媒体报道，全美约有1.63亿人受到高温影响，覆盖由中部密苏里州南至密西西比州的广泛地区。气象部门预测，大部分地区的高温将持续到7月4日。

公共电网负荷加剧

极端高温大幅加剧了美国多地的供电压力。美国能源部已要求多个地区启用柴油机、天然气发电机等备用发电设备，以减少公共电网的负荷。

此外，高温还对美国东北部的铁路运输造成影响，导致多趟车次被取消，部分列车需要降速运行。美国建国250周年的系列庆祝活动，预计也会受到这波高温高湿天气的干扰。

