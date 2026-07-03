日本海域接连发生地震 最高6.4级位于冲绳外海 印尼东部海域亦发生6.2级地震

据日本气象厅消息，日本今早接连发生地震，冲绳外海当地时间今（3）日下午1点5分发生黎克特制6.4级地震，震央位于宫古岛西北外海，震源深度极浅，最大震度3位于久米岛町观测到。冲绳本岛那霸市、糸满市和南城市等也观测到最大震度2。日本气象厅指不会导致海啸。另外，当地时间7月3日中午12时53左右，宫古岛西北海岸附近发生黎克特制5级地震，震源深度极浅。同日，上午10时44分左右，日本宫城县附近海域亦发生4.8级地震，震源深度30公里。本次地震没有引发海啸的风险；同时，日本当局亦未接获伤亡报告。

7月3日，日本宫城县附近海域发生4.8级地震。日本气象厅

相关新闻：游日注意｜日本东北接连地震 福冈推测可发生8.1级强震致3300人死

另外，中国地震台网正式测定，7月3日北京时间10时31分在印尼哈马黑拉岛（Halmahera Island）附近海域（北纬1.85度，东经127.40度）发生6.2级地震，震源深度120公里。所幸，当局亦未接获伤亡报告。

7月3日，印尼东部发生地震。USGS