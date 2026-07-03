委内瑞拉7.5级地震︱逼近2600人罹难逾1.2万伤 43岁男子受困8天奇迹获救
更新时间：11:37 2026-07-03 HKT
发布时间：11:37 2026-07-03 HKT
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委内瑞拉大地震发生至今已逾一星期，罹难人数已增加至逼近2,600人。虽然目前早已超出黄金72小时的救援期限，但灾区现场仍传出幸存者获救的消息。经救援人员连日搜救，成功再于瓦砾堆中救出一名生还者。
拯救期间向其输送食水
继日前一名3岁男童在受困6天后获救后，多国联合救援队在经过70小时的持续抢救下，于周四（7月2日）在一座倒塌的商场内，再度救出一名受困于约8米深瓦砾下的43岁男子。
据悉，该男子为该商场的保安员。在他获救的瞬间，现场的救援人员及记者皆鼓掌欢呼。在成功救出该名男子前，救援队已先透过软管向其输送了10多公升的饮用水，并利用氧气管维持其氧气供应。在最后的搜救阶段，救援人员一边清理瓦砾，一边挖掘出一条长3米的隧道，最终顺利将他送回地面。
或有5万人失踪
委内瑞拉当局指出，目前有超过4,000名国际救援人员在当地协助搜救，累计已救出6,400多人。然而，当地一个非政府组织的数据库显示，现时仍有约5万人处于失踪状态。
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