特朗普化身AI医生讽反对者：关掉假新闻祈祷喝可乐可治「反特朗普症」︱有片

美国总统特朗普于7月1日在网络上发布了一段利用AI生成的影片。片中他抨击多位荷里活知名影星患有「反特朗普症」（TDS）被点名的艺人包括茱莉亚罗拔丝（Julia Roberts）、罗拔迪尼路（Robert De Niro）、胡比高拔（Whoopi Goldeberg）和爱德华诺顿（Edward Norton）等人。

特朗普化身AI医生，借此批评反对者。rabindraX238@X

AI病人自称顽疾缠身

在影片中，以AI形象现身的罗拔迪尼路声称，该症状严重影响其生活与工作，导致其无法正常饮食与睡眠、情绪易怒，并让身边的人感到痛苦。AI茱莉亚罗拔丝则表示，自己过去两年仿佛老了20岁，并开始担忧未来。

特朗普则化身为「医生」，并模仿药品广告的舒缓语气，宣称自己拥有治疗「反特朗普症」的方案。

影片尾声，特朗普提出了其所谓的「治病良方」，呼吁民众关掉假新闻并进行祈祷，更建议焦虑时可以像他一样喝罐健怡可乐，宣称这能让生活产生显著改变。

其实，「反特朗普症」是美国政治圈的网络流行语，用来形容反对者对特朗普的言行与政策产生强烈、情绪化且近乎非理性的敌意，甚至导致判断力受损。