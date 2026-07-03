伊朗局势︱据报美国评估谈判期间 以色列曾密谋杀害伊朗代表

根据美媒《纽约时报》7月2日题为《U.S. Officials Believed Israel Was Plotting to Kill Iranian Negotiators》的报道，美国官员评估，在美伊今年商讨临时和平协议期间，以色列可能曾密谋暗杀伊朗的高级谈判代表；而自冲突初期以来，暗杀伊朗高层便是以色列的战略之一。

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美方罕有向伊朗示警

然而，自今年4月停火谈判启动后，美国对伊朗外交部长阿拉格奇（Araghchi）与议长加利巴夫（Ghalibaf）可能遭遇暗杀的担忧随之剧增。

官员透露，美方因担心暗杀行动破坏谈判，甚至透过中东国家警告伊朗两名官员已成目标。美方承认，两人在战事激烈时确为以色列的打击目标，但强调自4月谈判开始后，任何刺杀企图都将终结和平进程并重燃战火。

伊朗亦向美国寻求安全保证

另据《华尔街日报》报道，以色列曾将两人（阿拉格奇以及加利巴夫）列入打击名单，后因4月美伊商讨谈判而暂时移除。而在4月谈判期间，伊朗也透过巴基斯坦和卡塔尔向美国寻求保证，确保代表团免受以色列秘密袭击。

对于或暗杀伊朗领导人一事，以色列驻美大使馆拒绝置评。

美伊代表团的会谈目前仍在进行。美国特使威特科夫与总统女婿库什纳日前已在卡塔尔举行了富有成效的会晤，并强调总统特朗普希望和平进程能「继续推进」。