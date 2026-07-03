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叙利亚首都大马士革咖啡店爆炸致9死20伤 暂未有组织承认责任

即时国际
更新时间：09:12 2026-07-03 HKT
发布时间：09:11 2026-07-03 HKT

叙利亚内政部宣布，首都大马士革市中心一家咖啡馆于周四（7月2日）发生炸弹爆炸，造成至少9人死亡、20人受伤。目前尚无任何组织或个人声称对这宗袭击负责。

相关新闻：叙利亚清真寺遭恐袭酿8死18伤 极端组织认责

叙利亚首都大马士革爆炸致9死20伤。美联社
叙利亚首都大马士革爆炸致9死20伤。美联社

炸弹重达1公斤

据叙利亚国家电视台报道，有人在市中心司法宫附近的一家咖啡馆内放置了爆炸装置。内政部表示，初步调查显示，爆炸是由一个重约1公斤、装满金属弹片的简易爆炸装置（IED）引爆，因而造成严重的人员伤亡与现场大面积破坏。

社交媒体上流传的影片显示，爆炸发生在咖啡馆内部，现场有多人受伤，地板上血迹斑斑。路透社表示目前尚无法立即核实这些影片的真实性。

大马士革近期安全事件频传，今年5月，国防部外就曾发生一宗汽车炸弹袭击，造成一名叙利亚士兵死亡、至少18人受伤。

尽管目前没有组织认领周四的爆炸案，但安全官员指出，随著叙利亚新政府正试图将权力扩展至全国，极端组织「伊斯兰国」（ISIS）正企图利用阿萨德政权下台后的安全真空，重新招募武装分子并转移武器。今年早些时候，该组织已宣布对沙拉（Ahmed al-Sharaa）新政府展开所谓的「新阶段行动」。

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