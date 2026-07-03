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高市早苗晤莫迪建「AI战略研发伙伴」 宣布在印推2万亿日圆投资计划

即时国际
更新时间：08:46 2026-07-03 HKT
发布时间：08:46 2026-07-03 HKT

日本首相高市早苗访问印度，昨日（7月2日）与总理莫迪举行峰会，双方同意朝着实现「自由开放的印度太平洋」等目标，进一步深化两国的战略合作关系。双方确认将在包括稀土在内的关键矿产等领域开展合作，还就人工智能（AI）领域签署文件，建立「AI领域战略研发伙伴关系」。

加强大学企业交流

双方公布约120项日印企业合作文件，并宣布在印度推动约2万亿日圆（974亿港元）的新投资与产业发展计划。两国将建立「AI领域战略研发伙伴关系」，加速大学与企业间的人才交流，并确认于2030年前邀请500名印度高度专业人才赴日，以推动共同研究。

在本次会谈中，印度希望借由AI、半导体等美中竞争激烈的尖端技术领域，吸引日本进一步扩大投资与技术合作。

针对高市近来频繁提及「新版自由开放印太构想」，中国外交部发言人郭嘉坤表示，嘴上喊着自由开放，心里想着对立对抗，这样名不副实的理念与地区国家求和平、谋发展、促合作的共同心愿背道而驰，也注定不会得到真心认同。他说，面对一些制造分裂，挑动对抗的小动作，地区国家比任何时候都更加需要擦亮眼睛。

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