OpenAI拟向美政府交5%股份价值逾三千亿 分析：冀维系官商关系

英国《金融时报》报道，美国人工智能（AI）公司OpenAI提议将5%股份「交给」特朗普政府，价值约为426亿美元（约3341.5亿港元），声称可借此让公众分享AI红利。媒体分析指，此举可维系OpenAI与政府的关系，缓和外界对AI冲击就业、网络安全等的疑虑。OpenAI也提议其他顶尖AI公司，透过分配股份给主权财富基金，同样向政府交出5%的股份。

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会谈尚处于早期阶段

《金融时报》引述知情人士透露，OpenAI行政总裁奥尔特曼在与白宫官员的谈话中，积极提出这一想法，其中包括总统特朗普总统、商务部长卢特尼克、财政部长贝森特。奥尔特曼表示，此举是与大众分享AI发展红利的最佳方式。开发聊天机械人ChatGPT的OpenAI今年3月完成一轮破纪录融资后，估值飙升至8520亿美元；以此计算，5%的OpenAI股权价值约达426亿美元。

知情人士透露，政府与OpenAI之间的「概念性」会谈尚处于早期阶段，任何协议的达成都可能需要国会立法才能实施。据报道，让政府持有公司股份有助于OpenAI与当局维系关系，同时也可让公众分享AI带来的财富，缓和外界对AI产业日益高涨的政治反弹。

忧AI冲击就业及网安 与日俱增

随着美国民众与政界对大型AI数据中心扩建，及AI对就业与网络安全冲击的担忧渐增，AI在美国的发展遇到更多阻力。部分共和党人及特朗普的顾问都倾向于对该行业实施更严格的监管。

此前，OpenAI应政府要求，推迟了ChatGPT-5.6的全面公开发布。当局上个月还一度以国家安全风险为由，下令OpenAI竞争对手Anthropic暂停向外国公民开放其顶级的AI模型。目前这两家企业都在筹备上市，这将扩大其股东基础并为现有投资者带来丰厚收益。

奥尔特曼与其他高层建议，美国顶尖的AI开发商也应将其5%的股权，分配给像阿拉斯加永久基金这样的机构。

阿拉斯加永久基金是一个主权财富基金，它将阿拉斯加州的石油财富投资于股票，并向州政府和居民支付股息。这些AI公司可能包括Anthropic、Google、Meta，但不清楚它们是否会同意OpenAI的倡议。

特朗普上个月表示，他正在探索让公众持有一流AI公司股份的方案，以回应国内对美国民众无法分享该行业预期利润的担忧。他日前形容美国政府入股AI巨头是「一件美事」，表示这将使美国人成为「这场（AI）革命的伙伴」。

美国政府先前曾入股多间私人公司，特朗普第二任期内投资了英特尔（Intel）、IBM及其他量子和关键矿产公司。去年8月，政府斥资89亿美元购入英特尔普通股，取得了该晶片制造商10%的股份。