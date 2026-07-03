Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI拟向美政府交5%股份价值逾三千亿 分析：冀维系官商关系

即时国际
更新时间：08:38 2026-07-03 HKT
发布时间：08:38 2026-07-03 HKT

英国《金融时报》报道，美国人工智能（AI）公司OpenAI提议将5%股份「交给」特朗普政府，价值约为426亿美元（约3341.5亿港元），声称可借此让公众分享AI红利。媒体分析指，此举可维系OpenAI与政府的关系，缓和外界对AI冲击就业、网络安全等的疑虑。OpenAI也提议其他顶尖AI公司，透过分配股份给主权财富基金，同样向政府交出5%的股份。

相关新闻：软银据报抵押OpenAI洽百亿美元贷款 提「偿还担保」盼让财团放心

会谈尚处于早期阶段

《金融时报》引述知情人士透露，OpenAI行政总裁奥尔特曼在与白宫官员的谈话中，积极提出这一想法，其中包括总统特朗普总统、商务部长卢特尼克、财政部长贝森特。奥尔特曼表示，此举是与大众分享AI发展红利的最佳方式。开发聊天机械人ChatGPT的OpenAI今年3月完成一轮破纪录融资后，估值飙升至8520亿美元；以此计算，5%的OpenAI股权价值约达426亿美元。

知情人士透露，政府与OpenAI之间的「概念性」会谈尚处于早期阶段，任何协议的达成都可能需要国会立法才能实施。据报道，让政府持有公司股份有助于OpenAI与当局维系关系，同时也可让公众分享AI带来的财富，缓和外界对AI产业日益高涨的政治反弹。

忧AI冲击就业及网安 与日俱增

随着美国民众与政界对大型AI数据中心扩建，及AI对就业与网络安全冲击的担忧渐增，AI在美国的发展遇到更多阻力。部分共和党人及特朗普的顾问都倾向于对该行业实施更严格的监管。

此前，OpenAI应政府要求，推迟了ChatGPT-5.6的全面公开发布。当局上个月还一度以国家安全风险为由，下令OpenAI竞争对手Anthropic暂停向外国公民开放其顶级的AI模型。目前这两家企业都在筹备上市，这将扩大其股东基础并为现有投资者带来丰厚收益。

奥尔特曼与其他高层建议，美国顶尖的AI开发商也应将其5%的股权，分配给像阿拉斯加永久基金这样的机构。

阿拉斯加永久基金是一个主权财富基金，它将阿拉斯加州的石油财富投资于股票，并向州政府和居民支付股息。这些AI公司可能包括Anthropic、Google、Meta，但不清楚它们是否会同意OpenAI的倡议。

特朗普上个月表示，他正在探索让公众持有一流AI公司股份的方案，以回应国内对美国民众无法分享该行业预期利润的担忧。他日前形容美国政府入股AI巨头是「一件美事」，表示这将使美国人成为「这场（AI）革命的伙伴」。

美国政府先前曾入股多间私人公司，特朗普第二任期内投资了英特尔（Intel）、IBM及其他量子和关键矿产公司。去年8月，政府斥资89亿美元购入英特尔普通股，取得了该晶片制造商10%的股份。

最Hit
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
16小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
17小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
18小时前
天文台：一号戒备信号至少维持至今日下午6时 热带风暴命名「美莎克」
社会
2小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
23小时前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪只顾自己P图被轰丑化天王嫂 被爆真样极吓人
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪只顾自己P图被轰丑化天王嫂 被爆真样极吓人
影视圈
14小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
21小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
梁珊生前最后访问揭娱乐圈「潜规则」 拒送礼陪应酬贬做「阿妈」：我唔做伪术家丨独家
梁珊生前最后访问揭娱乐圈「潜规则」 拒送礼陪应酬贬做「阿妈」：我唔做伪术家丨独家
影视圈
12小时前
01:44
有片│泰国夺命车祸 11岁男童偷驾父母货车 狂撞苦行僧队伍至少8死14伤
即时国际
15小时前