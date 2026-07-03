食髓知味三度行窃前女友家 泰男遭撞破挥刀灭门杀一家三口 

泰国北揽坡府（那空沙旺府）发生灭门惨剧。一名因涉嫌盗窃而被通缉、身无分文的狠毒男子，因过去两度潜入前女友家中盗窃轻易得手，在食髓知味下，于周二（6月30日）凌晨第三度登门作案。孰料，男子在屋内搜掠期间，与前女友及其年迈父母一家三口正面迎上。狠男非但毫无悔意，反而恶向胆边生，当场持利刀疯狂乱砍，将三人活活捅死。

一家三口离奇集体失踪 警搜残余录像锁定前男友

综合泰国媒体及外电最新报道，这宗灭门悲剧发生于北揽坡府派萨里县第8村。当地村长于6月30日发现村民怀希塔（78岁）、提姆（69岁）夫妇，以及他们43岁的女儿披婉蓬一家三口离奇集体失踪，邻居亦多日未见三人踪影，心觉不妙下于是报警求助。

警方在木薯园挖出三名死者遗体。泰国警方图片

泰男食髓知味两度行窃前女友家，第三次遭撞破后，竟挥刀灭门杀一家三口。泰国警方图片

警方在木薯园挖出三名死者遗体。泰国警方图片

警方接报前往死者大宅调查时，赫然发现大门从外部被反锁，屋内空无一人。经验尸人员及探员仔细搜证后，发现大宅的监控摄影机电线已被切断，厨房隔断处更留有被工具强行撬开的痕迹。办案人员随后深入排查，在成功修复并查看剩余的监控录像后，发现于6月30日凌晨约2时30分，披婉蓬的42岁前男友萨玛特曾鬼祟潜入屋内，随后驾驶死者家中的车辆匆忙离开。警方当时推断一家三口极可能已遭绑架，随即将萨玛特列为高度危险人物并展开全省大搜捕。

两度偷前女友夺款十四万泰铢 食髓知味变屠夫

警方连日扩大搜寻萨玛特的下落，发现他先驾驶著失踪者家族的车辆，逃往巴吞他尼府空銮县一处地点将车辆弃置。随后，他再改换交通工具，连夜逃窜至春武里府邦拉蒙县，并隐姓埋名住进旅游胜地芭堤雅的一间酒店内企图匿藏。周三（2日）深夜，大批荷枪实弹的警员根据情报掩至酒店登门突击，成功将睡梦中的萨玛特当场逮捕。

经警方通宵审讯，萨玛特在铁证面前防线崩溃，供认了震惊全国的灭门及埋尸经过。萨玛特交代，他与前女友披婉蓬分手后，因涉及其他盗窃案而遭到警方通缉，日子过得落魄且身无分文。他深知前女友家境不俗，遂于今年4月21日首度潜入死者家中行窃，轻易偷走11.4万泰铢（约2.5 万港元）；随后食髓知味，于5月8日二度上门盗取3.2万泰铢（约7,000 港元）。由于连续两次得手且未被察觉，他彻底沉迷于这种不劳而获的快感，遂决定在6月30日凌晨第三度重返旧地作案。

撞破行窃爆发血战 木薯园掘出三具遗体

萨玛特供称，事发凌晨他潜入大宅后，熟练地拆除监控摄影机并取出存储卡企图灭证，随后顺手从厨房拿取了一把利刀插在腰间防身。没想到，正当他准备大肆搜掠时，屋内的三名死者此时突然从房间里走出来，双方在狭窄的客厅狭路相逢。男死者见有贼人登门，随即举起一把装饰用的泰式长剑向他砍去。萨玛特随即拔出腰间利刀疯狂反击，由于身强力壮，他当场将一家三口斩杀于血泊之中。

杀人后，萨玛特极度慌张，为了掩盖罪行，他将三具血淋淋的尸体合力搬上死者家中的皮卡车，驱车运往约两公里外的一处荒僻木薯园，掘出深坑将三人草草埋尸。警方在周四下午，大批警员押解身穿囚衣的嫌犯萨玛特重返命案现场及木薯园指认埋尸位置。在警方与法医的挖掘下，于一处明显近期被挖掘并重新填埋的地面下，正式挖出失踪三天、已被泥土掩埋的三名死者遗体。案件目前已进入司法程序。