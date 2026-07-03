世界杯奇迹｜墨西哥调皮犬走失逾月音讯全无 因现身球迷庆祝直播被寻回 

世界杯赛场内外往往充满令人啧啧称奇的梦幻奇迹。墨西哥一户家庭饲养的一只六岁调皮爱犬，自今年5月底从家中后院偷溜走失后，全家人苦寻一个多月均音讯全无、希望渐渐渺茫。岂料，日前当地正直播世界杯赛事，这家人在观看球迷疯狂庆祝墨西哥国家队击败捷克队的网络直播时，竟然在挤拥的狂欢人群中，一眼认出失踪已久的爱犬。这家人随即化身「侦探」，透过直播画面中的街道地标锁定现场位置，最终成功追踪到爱犬下落，让这只流浪一个月的狗狗奇迹大团圆回家。

后院偷溜流浪一个月 墨西哥险胜捷克全国狂欢成转机

综合外媒报道，这只创造「世界杯奇迹」的幸运小母狗名叫「拉戈达」（Gorda，又名This is Gorda）。据其主人阿莱（Ale）表示，六岁的拉戈达性格活泼调皮，于今年5月27日，牠趁家人不察觉时，悄悄从位于墨西哥的住屋后院偷溜外出，随后便彻底失去踪影。一个多月以来，家人翻箱倒箧、四出张贴告示寻狗，却始终毫无回音，令全家人心碎不已。

直到近日，世界杯火热开锣，墨西哥国家队在一场激烈的赛事中历史性击败捷克队，赢得关键胜仗，全墨西哥举国欢腾。大批兴奋的足球迷随即涌上各大城市街头载歌载舞，庆祝这场热血的胜利。当时，各大媒体及网民纷纷在社交平台 Facebook 上发起「Facebook Live」现场直播，向全世界实时分享墨西哥街头那种近乎疯狂的庆祝气氛。

家人睇Facebook Live揉双眼：群众中那只狗怎那么眼熟？

正当拉戈达的家人亦坐在电视及手机前，观看这场热闹的胜利庆祝活动直播时，镜头一度扫过街头欢呼雀跃的密集人群。此时，主人阿莱与家人突然揉了揉双眼，震惊地发现，在万头攒动、疯狂呐喊的球迷脚边，竟然混入了一只身形极为眼熟的小狗，牠正摇著尾巴、一脸兴奋地陪伴身边的球迷一同「庆祝」胜利。

「那就是拉戈达！」家人按捺住内心的狂喜与难以置信，反复对比画面，百分之百确认这只流浪到庆祝现场凑热闹的狗狗，正是他们苦寻了一个多月的爱犬。

化身侦探解密直播地标 驱车亲赴现场终携犬抱归

发现爱犬尚在人间后，主人阿莱随即展开与时间竞赛的营救行动。由于直播是即时进行，阿莱一边紧盯画面，一边敏锐地利用影片背景中隐约出现的建筑物、商店招牌及街头特征等关键地标（Landmarks），展开地毯式搜寻，最终奇迹地成功推断出该段直播影片的实际拍摄精准位置。

家人随即驱车全速赶往该个球迷聚集的庆祝现场，经过一番在人群中的紧张搜寻，果不其然看见了还在现场流连的拉戈达。拉戈达见到久违的主人，随即兴奋地飞扑上前。阿莱一家随即将这只失踪一个月、却因世界杯而「意外出镜」的爱犬紧紧抱入怀中，并安全带返家中。这场因为墨西哥队赢波而引发的汪星人奇遇记，在网络上疯传后被网民津津乐道，纷纷盛赞「墨西哥入一球，家庭迎来一个大奇迹」。