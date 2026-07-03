俄乌战争｜俄500无人机74导弹狂轰基辅11小时 酿至少21平民死90余伤

乌克兰陷入开战以来最为惊心动魄的轰炸。为报复乌克兰军方近日连番出动无人机袭击炼油厂等民用能源设施，俄罗斯军方于周四（2日）凌晨发动疯狂大报复，对乌克兰首都基辅展开长达11个小时的大规模导弹与无人机攻袭。市内多处住宅大楼、国际酒店、大型商厦在连环爆炸中沦为颓垣败瓦，烽烟四起。乌克兰官方证实，这场轰炸至今已造成至少21名平民无辜死亡，超过90人受伤，死伤者中包括多名年幼儿童。总统泽连斯基因提早接获情报，紧急缩短在爱尔兰的访问行程，漏夜赶返国内应对这场危机。

导弹无人机多向围攻基辅 防空系统拦截未果30处沦废墟

综合外电及乌克兰军方发布的最新战报，俄军这波空袭攻势，规模之大令人震惊。俄军在短时间内一共出动了496架自杀式无人机，并从陆地、海洋及空中战略轰炸机上，同步发射了多达74枚各型导弹，当中包括极难拦截的战术弹道导弹以及低空掠海的巡航导弹。这数百枚空中杀器从多个不同方向、多个波次同时向基辅倾泻。

虽然乌军防空部队彻夜奋战，成功拦截了绝大多数的来袭目标，但由于俄军采取了饱和攻击策略，最终仍有多达33枚导弹或无人机成功突破防空网并击中目标。基辅市军事管理局高层表示，市内有超过30处地点遭到毁灭性破坏，且绝大多数均为平民居住区。总统泽连斯基随后视察灾区时指出，受袭场所包括急救站、国家级研究机构、商务酒店等，其中一幢6层高的建筑物被重型导弹直接贯穿，多个楼层发生毁灭性塌陷。

数万市民携犬抱子摸黑逃入地铁 惊悚50分钟「连环回头炸」引恐慌

外媒记者在基辅市中心目击了这幕宛如末日的惊悚场景。凌晨时分，震耳欲聋的防空警报刺破夜空，市中心与东部地区随即传出数十次密集的巨大爆炸声，熊熊烈火直冲云霄。俄军采用了「二次袭击（Double Tap）」战术——在首轮爆炸发生约50分钟后，等待救援人员与市民聚集时，同一受袭地点再度发生猛烈大爆炸，致命的火球与钢铁碎片四处飞散。

面对漫天烽火，市内超过5万名市民摸黑跑进全市46个地铁站等地下防空洞避难。地铁站内挤满了密密麻麻的人群，不少父母紧紧抱著啼孩子和宠物，有人带着简易睡垫瘫坐在地。有居民向记者表示：「当时至少有3至4枚导弹连续砸在我们的社区，我们躲进地下室时，能清晰感觉到整个天花板和地面都在疯狂震动，仿佛世界末日。」

五大行政区火海冲天 邻国战机紧急升空防范

根据基辅州长公布的灾情简报，基辅市内共有5个行政区在炮火中沦为重灾区。在著名的布查区（Bucha），大批消防员在震耳欲聋的爆炸声中，冒死扑救多座陷入火海的巨型仓库和一幢被炸穿的住宅大楼，该区大量的学生宿舍及私家车亦被炸至形同废铁。与此同时，基辅市长亦证实，市中心的谢甫琴科区（Shevchenkivskyi）灾情同样严峻，一幢3层高建筑物的顶层以及一间高档酒店的屋顶均在上空爆炸后引发冲天大火。

鉴于俄军导弹漫天飞舞、极度逼近北约防线，引发周边欧洲国家关注。邻国波兰军方在轰炸期间，一度紧急出动多架战斗机升空升级戒备，防止俄军导弹误入领空，直至局势稍为缓和后才召回战机。而芬兰政府亦一度在芬兰湾东部实施临时航空管制以策安全。

俄国防部承认「大规模打击」 亮明牌报复乌克兰突袭境内炼油厂

空袭发生后不久，俄罗斯国防部随即发表声明，证实其战略部队向基辅发动了「大规模精准打击」，指出此举是为了强烈「回应基辅政权对俄罗斯联邦境内民用设施所实施的恐怖袭击」。

事实上，最近数月以来，乌克兰军方显著加强了对俄罗斯本土「经济命脉」的跨境空袭力度，特别是在今年6月下旬，乌军多架长程自杀式无人机成功突破俄军防空网，密集轰炸了包括莫斯科市及其他边境州份的多家大型炼油厂与能源储存设施。俄罗斯官方日前表示，受到乌军狂轰滥炸影响，部分南部州份已陆续出现严重的燃油供应短缺现象。