热到发疯！法国民众为抢风扇爆打斗 超市店门被挤破

欧洲遭遇世纪级热浪，多国持续录得摄氏40度以上高温，法国更掀起抢购风扇及流动式冷气机潮，多间连锁超市供应迅速售罄。其中连锁超市Lidl周四（3日）推出大批风扇及冷气机应市，吸引大批民众凌晨排队，多间分店更因抢购演变成混乱，店门被挤破，甚至出现推撞、打斗场面，需要警方介入维持秩序。

法国传媒报道，Lidl法国公司周四保证全国供应20万部风扇及流动式冷气机发售，引发民众抢购潮，不少人黎明前已在各地分店外排队轮候。

在巴黎西郊楠泰尔（Nanterre）一间Lidl分店，开门一刻即有逾100人冲入店内，期间店门因不胜负荷被挤破。民众进入店内后互相争夺货品，甚至爆发肢体冲突。报道指，在混乱情况下，最终仅约10人成功购得风扇或冷气机。

伊夫林省（Yvelines）一间分店情况同样混乱。虽然店内仅供应约50部风扇，没有流动式冷气机，但货架数分钟内已被抢购一空。当现场只剩下数盒风扇时，多名顾客更因抢货爆发打斗，最终警方到场介入。

网上流传的多段民众为争抢风扇打斗的影片，引发网民热议。有人形容现场情况「荒谬」，指民众几近失控，「大家都疯狂了」。亦有人批评Lidl低估需求，安排失当。

巴黎多区亦出现供不应求情况，不少市民表示走访多间分店仍买不到风扇或冷气机。有Lidl分店据报仅有一部流动式冷气机出售，有网民更估计，全巴黎可供发售的流动式冷气机可能不足100部。

欧洲持续酷热，西班牙灾情亦持续浮现。西班牙国家气象局（AEMET）表示，当地刚过去的6月平均气温较正常高出摄氏3.2度，是自1961年有纪录以来第二炎热的6月，仅次于去年同期。

官方数据显示，上月全国录得1,029宗与高温相关的超额死亡个案，是自2015年以来6月份最高纪录。当地持续5天的热浪期间，多地气温突破摄氏40度，高温亦令全国约73%人口一度暴露于健康风险之下。

气象专家指出，近年欧洲热浪出现得更早、更频密，持续时间亦愈来愈长，反映全球暖化正令极端天气日益严重。随着夏季尚未结束，各国正加紧部署应对下一波高温天气。