汉坦病毒︱世衞宣布与邮轮有关疫情结束 最后接触者病毒检测结果呈阴性

当地时间2日，世卫组织总干事谭德塞宣布，与邮轮有关的汉坦病毒（Hantavirus）疫情已结束，最后一名接触者完成隔離且病毒检测结果呈阴性。此次疫情共导致13人感染、3人死亡。

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今年5月3日，世界卫生组织晚证实在大西洋上航行的邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）出现汉坦病毒。目前，该邮轮上有3人疑似感染而死亡，其中包括一对高龄夫妇。

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涉事邮轮名挂荷兰旗，由荷兰旅游公司Oceanwide Expeditions营运，是一艘极地探险邮轮，4月时前搭载约150名乘客从南美洲阿根廷出发，途经南极洲、福克兰群岛及多处停靠点，最终目的地是西班牙的加纳利群岛。当时邮轮正在北大西洋的非洲佛得角群岛附近海域航行。多个线上旅游公司指出，这艘邮轮平时约有70名工作人员随行。



疫情爆发后，先后共有3人死亡，另有13人感染。