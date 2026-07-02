Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汉坦病毒︱世衞宣布与邮轮有关疫情结束 最后接触者病毒检测结果呈阴性

即时国际
更新时间：22:52 2026-07-02 HKT
发布时间：22:52 2026-07-02 HKT

当地时间2日，世卫组织总干事谭德塞宣布，与邮轮有关的汉坦病毒（Hantavirus）疫情已结束，最后一名接触者完成隔離且病毒检测结果呈阴性。此次疫情共导致13人感染、3人死亡。

相关新闻：汉坦病毒｜洪迪厄斯号爆疫酿3死 华客「擦身而过」检测呈阴性

今年5月3日，世界卫生组织晚证实在大西洋上航行的邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）出现汉坦病毒。目前，该邮轮上有3人疑似感染而死亡，其中包括一对高龄夫妇。

相关新闻：汉坦病毒︱阿根廷垃圾场朝圣成催命符？ 邮轮零号病人身份曝光

涉事邮轮名挂荷兰旗，由荷兰旅游公司Oceanwide Expeditions营运，是一艘极地探险邮轮，4月时前搭载约150名乘客从南美洲阿根廷出发，途经南极洲、福克兰群岛及多处停靠点，最终目的地是西班牙的加纳利群岛。当时邮轮正在北大西洋的非洲佛得角群岛附近海域航行。多个线上旅游公司指出，这艘邮轮平时约有70名工作人员随行。

疫情爆发后，先后共有3人死亡，另有13人感染。

最Hit
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
7小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
11小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
12小时前
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
10小时前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
5小时前
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
01:15
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
即时娱乐
9小时前
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
00:53
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
10小时前
消委会 ‧ 外置充电器︱15款10000mah尿袋比拼 一内地品牌充电效率最高 小米$209获最高总评4.5分
社会
7小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
00:53
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
影视圈
9小时前