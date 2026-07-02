印尼女与男友TikTok直播不雅片 公开受27下鞭刑剧痛台上晕倒

印尼亚齐省（Aceh）今日（2日）执行一宗以伊斯兰教法处罚事件。一名女子与其男伴因被指在社交平台TikTok上进行不雅直播，被当地法院判定违反伊斯兰教法，并处以27下「鞭刑」。涉事女子今日被执行鞭刑，因剧痛而当场晕倒。事相关画面曝光后随即引发国际舆论的广泛关注与热议。

女子在台上接受鞭刑后当场晕倒。美联社

女子在台上接受鞭刑后当场晕倒。美联社

女子在台上接受鞭刑后当场晕倒。美联社

女子在台上接受鞭刑后当场晕倒。美联社

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英国《每日邮报》报道，该名女子与其男伴被指控在TikTok直播期间进行性行为。二人触犯该省极为严格的伊斯兰教法，两人最终被判处接受27下鞭刑。执行鞭刑时，涉事女子当时双膝跪地，神情痛苦并发出尖叫，而一名蒙面的伊斯兰教法警察则手持长鞭，反复抽打她的背部。



在行刑过程中，女子因无法承受剧烈疼痛而极度扭曲，最终不支昏。女子瘫软在地上无法动弹，现场医护人员立即上前为其进行检查。据悉，医护人员会评估其身体状况，确认是否能继续承受余下的鞭刑。



当局会待女子身体状况合适时，再补足剩余的鞭笞次数。与此同时，她的男伴以及另外四名干犯不同罪行的囚犯，亦于同日接受相应的鞭刑。