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泰国11岁男童偷驾父母货车 狂撞苦行僧队伍致8死14伤

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更新时间：18:23 2026-07-02 HKT
发布时间：18:23 2026-07-02 HKT

泰国东北部莫达汉府（Mukdahan）发生一宗严重致命车祸。一名年仅11岁的男童偷驾父母的皮卡货车（农夫车）外出，期间车辆失控直冲向一支正在步行的苦行僧侣队伍，导致至少八人死亡、十多人受伤。

事发于今日（2日）接近中午12时。当时，一支由35名苦行僧及五名随行信徒组成的队伍，正依照佛教戒律以单行纵队在道路最内侧的路肩进行朝圣苦行。

货车撞上苦行僧队伍，至少酿成8死14伤。美联社
货车撞上苦行僧队伍，至少酿成8死14伤。美联社
事发后，未有受伤或轻伤的僧侣被安排到休息处休息。美联社
事发后，未有受伤或轻伤的僧侣被安排到休息处休息。美联社
事发后，未有受伤或轻伤的僧侣被安排到休息处休息。美联社
事发后，未有受伤或轻伤的僧侣被安排到休息处休息。美联社

前方僧侣已高声警告

肇事男童驾驶的皮卡货车驶至该路段时突然失控，直冲向僧侣队伍。虽然走在最前方的四名僧侣及时察觉异状并高声呼叫示警，令前五名僧侣成功避开，惟车辆随后直接撞向第六名僧侣及后方队伍。

莫达汉府公共卫生局随后证实，惨剧造成五名僧侣当场丧生，另有三名僧侣送院后抢救无效不治。此外，还有14名僧侣身受重伤。

父母得知已即时报警

肇事男童的母亲悲痛地表示，儿子是瞒著家人偷偷将货车开走，这亦是他首次作出此等行为。她透露，在发现儿子偷车离家后，已即时致电「191」紧急报案专线求助，恳求警方协助截查该车辆，可惜最终仍慢了一步，未能及时阻止悲剧发生。

当地警方指出，肇事男童目前处于极度受惊状态，暂时无法接受查问，警方已先向其监护人了解案发经过。由于涉案者为未成年人，警方已扣留肇事车辆作进一步鉴证，以厘清车祸的确切成因。

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