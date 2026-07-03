哈梅内伊葬礼︱历时6天跨国移灵料2000万人送葬 保安级别前所未有

伊朗政府于早前宣布，已故最高领袖阿里．哈梅内伊（Ali Khamenei）的国葬将于7月4日至9日举行，历时共6天。这场葬礼预计将有1,500万至2,000万人参加，或成为伊朗历史上规模最大的国葬，同时也是新任最高领袖穆杰塔巴．哈梅内伊上任后，该国举办的首个重大国事仪式。

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严防踩踏惨剧

据悉，伊朗政府对此次葬礼采取了前所未有的安保级别，旨在防止再次发生1989年霍梅尼葬礼和2020年苏莱曼尼葬礼上曾发生的致命人群踩踏事件。

经过技术评估，伊朗官方决定不采用单一的游行路线，因为德黑兰没有任何一条街道能够安全容纳预期的庞大人潮。送葬队伍将改为沿首都一条更宽阔的走廊行进，仪式区域内将实施车辆管制。

呼吁以交通工具出行

为了做好筹备工作，德黑兰的办公场所将从7月4日到7月6日关闭。伊朗国家电视台播放的画面显示，工人正在霍梅尼大清真寺周边焊接金属结构、粉刷油漆，起重机则不断吊装建筑材料以搭建仪式场地。

鉴于葬礼期间当地天气炎热，政府已敦促哀悼者尽量乘坐公共交通工具，并发布公共安全信息提醒民众保持水分充足。届时，地铁网络和市政公交车队将全力运转运送群众，当局亦为乘坐私家车抵达的访客提供了接待设施。

遗体停放于地势高处 方便信众瞻仰

哈梅内伊遗体停放的平台则特意设在地势较高处，以确保整个祈祷场都能看到。祈祷场地周围将设立五个专门的服务中心，为参与者提供饮用水、膳食、医疗援助、卫生设施及祈祷场所。

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横跨德黑兰与伊拉克圣城

根据官方公布的详细行程安排，公众告别仪式将首先于7月4日至5日在首都德黑兰的伊玛目霍梅尼大清真寺举行，随后于7月6日在德黑兰市内举行盛大的送葬队伍游行。到了7月7日，遗体将运往宗教圣城库姆，进行当地的送葬游行与祈祷仪式。

紧接著在7月8日，应伊拉克宗教界与社会团体邀请，灵柩将跨国运往伊拉克什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行宗教悼念活动。整个国葬仪式最终将于7月9日迎来终点，遗体届时会运回哈梅内伊的家乡马什哈德举行最终送葬，并正式安葬于伊玛目礼萨圣陵。

据悉，伊朗外交部长阿拉格齐会在葬礼举行之前提前访问巴格达，与伊拉克官员协调此次跨境送葬的具体事宜。

30多国代表应邀出席

在外交参与方面，按照官方安排，外国元首、政府代表和国际代表团预计主要参加7月3日在德黑兰举行的国家追悼仪式。葬礼仪式总部秘书普尔贾姆希迪安（Ali Akbar Pourjamshidian）透露，届时预计将有30多个国家的代表出席，虽然部分代表可能会继续前往马什哈德参加安葬仪式，但多数外国代表不会全程参与这场横跨六天的活动。

伊朗当局宣布，格鲁吉亚总统米哈伊尔．卡韦拉什维利（Mikheil Kavelashvili）将与土耳其、阿塞拜疆及亚美尼亚等国代表一同出席。印度方面则确认由外交国务部长和比哈尔邦邦长代表出席；分析指出，印度仅派较低级别代表团，反映其在西亚局势紧张之际，试图避免激怒美国与以色列的考量。

中国外交部发言人亦宣布，全国人大常委会副委员长何维将作为中方代表，出席7月3日的伊朗已故最高领袖哈梅内伊的国家追悼仪式。

痛批立场可耻 伊朗拒向欧洲发出葬礼邀请

不过，欧洲国家领导人此次并不在邀请之列。伊朗外交部发言人伊斯梅尔．巴盖伊（Esmail Baghaei）在6月30日明确表示，伊朗并未向欧洲发出邀请，并指责欧洲各国在战争中的立场实在可耻，站在了历史的错误一边。

