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印度东北部暴雨成灾 铁骑士遭泥石流卷走随山体滑落奇迹生还︱有片

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更新时间：15:53 2026-07-02 HKT
发布时间：15:53 2026-07-02 HKT

印度东北部地区最近持续遭受强降雨袭击，其中阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）多地已频发山泥倾泻与洪水灾情。该邦近日更发生一宗惊险意外，一名电单车司机在行经山路时，遭遇突发的山泥倾泻，连人带车被泥石流卷走。幸运的是，随后滑动的山体及时止住，该名骑士不仅未受重伤，更成功自行爬出脱险。

暴雨致道路塌陷

这宗事件发生于6月28日，地点位于阿鲁纳恰尔邦下桑朗县（Lower Siang district）的锡吉镇（Siji）。当地近日受到持续不断的季风暴雨影响，导致山区道路结构极度不稳定。

现场画面显示，该名铁骑士当时正小心翼翼地沿著一条开凿于山坡、狭窄且泥泞的道路行驶。然而在缓慢前行期间，路面突然发生大面积塌陷，大量泥浆与岩石如洪水般倾泻而下，在短短数秒内便将铁骑士与摩托车一并卷下山坡。由于铁骑士在滑落过程中始终保持在泥石流表层，并未遭到掩埋，因此在山体停止滑动后得以平安生还。

泥石流阻断河道

此外，这场大型山泥倾泻同时阻断了当地的锡吉河（Siji River）河道，并形成一座临时的堰塞湖（泥石流屏障）。鉴于潜在的溃决洪水与边坡进一步恶化的风险，当地主管机关已对该区域展开密切监测。

网民痛批无序开发

许多网友在社群媒体上形容这次死里逃生简直是「奇迹」。这段惊险影片在网路引发热议，有网民直言该名骑士「运气极佳」；亦有舆论将矛头指向当地近年无序的开发模式，批评盲目砍伐森林与缺乏规划的山体开挖，是导致阿鲁纳恰尔邦山泥倾泻频发的主因。

目前印度东北部地区仍持续遭受强降雨袭击，当局已多次呼吁居民及外地旅客，在季风季节期间应尽量避开易受灾的山区道路，并在山泥倾泻高危地区提高警惕。
 

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